شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز يجني أرباحه – تحليل صباحي – 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم المراكز (4321) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وقد جاء هذا الانخفاض على اثر ثبات مستوى المقاومة 22.98، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.03% بما يعادل -0.46 نقطة، وليحاول في الوقت نفسه من خلال هذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 22.98، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 25.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.20 ومستوى المقاومة 24.00.