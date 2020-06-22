التصنيع يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 22-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق أرباحاً طفيفة بنسبة بلغت 0.39% بما يعادل 0.04 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.08 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.80 ومستوى المقاومة 11.08.
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