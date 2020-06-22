شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الصاعد – تحليل صباحي – 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شاكر (1214) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.16% بما يعادل 0.11 نقطة، كما يستفيد السهم بالدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10.02، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.10 ومستوى المقاومة 10.50.