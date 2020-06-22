شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية (TCSI) الارتفاع في آخر جلساته، ولكن جاء الارتفاع بصورة طفيفة بسبب توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها، ليحقق المؤشر مكاسب بلغت نسبتها 0.05% بما يعادل 1.63 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 3,664.08، طيلة ثبات الدعم 3,240.01.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3,240.01 ومستوى المقاومة 3,600.00.