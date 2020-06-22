شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تجري محادثات أزمة مع أكبر مستثمري «لوفتهانزا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر مطلع ل(رويترز) إن الملياردير هاينتس هيرمان تيله، أكبر مساهمي «لوفتهانزا»، سيلتقي بوزير الاقتصاد الألماني لإجراء محادثات اليوم الاثنين بشأن إنقاذ مالي لشركة الطيران قيمته تسعة مليارات يورو.

ويعارض تيله بنود اتفاق الإنقاذ، الذي يمنح الحكومة الألمانية حصة م20% بالشركة فضلاً عن مقعدين في مجلسها الإشرافي.

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