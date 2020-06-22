شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتوقف قليلاً لتجميع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 7,407.09، ليحاول المؤشر بهذا الانخفاض الطفيف تجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق هذا المستوى، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -9.779 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، كما نلاحظ بدء عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 7,407.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7,808.54.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,129.25 ومستوى المقاومة 7,531.43.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
93
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
91
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عدد أسهم الشركات الثابتة
11
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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