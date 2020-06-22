الذهب يتأهب للارتفاع.. والسلع تترقب «الاحتياطي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع «ساكسو بنك»، أن يواصل الذهب ارتفاعه لتصل الأونصة إلى 1800 دولار، فيما تترقب أسواق السلع قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي «المركزي الأمريكي».

وقال تقرير السلع الأسبوعي الصادر عن البنك: «مع اقترابنا من نهاية نصف سنة مملوءة بالتقلبات والاضطرابات الشديدة جراء ما تسبب به الوباء من تراجع عالمي في النمو هو الأسوأ من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية، تحافظ أسواق السلع على وضع جيد نوعاً ما مع بعض الاستثناءات، وعلى الرغم من انخفاضه خلال العام بنسبة 20%، شهد مؤشر بلومبرج للسلع الرئيسية ارتفاعاً بنسبة 2% هذا الشهر بفضل عوامل عدة أبرزها المنتجات الداعمة للدورات الاقتصادية، مثل المعادن الصناعية والنفط ومنتجات الوقود».

وأضاف: «تترقب معظم الأسواق- ومن بينها سوق السلع- مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 باعتبارهما مصادر رئيسية للإلهام، وأدت بعض نقاط الضعف المعنية بارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض «كوفيد- 19» إلى انخفاض أسعار الأسهم».

وتوقع التقرير أن تتخطى أسعار أونصة الذهب عتبة 1750 دولاراً، مؤكداً أنه بمجرد حصول ذلك، يتوقع تشكل زخم متجدد وتوجه نحو الشراء من صناديق التحوط غير المستثمرة، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار أونصة الذهب إلى 1800 دولار للأونصة، وأونصة الفضة نحو 19 دولاراً.