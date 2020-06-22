«إي زي» تضم 8 شركات رئيسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في منطقة دبي الجنوب الحرة: إن المنطقة تعد مشروعاً عصرياً لحكومة دبي تم إطلاقه العام 2006 وفق رؤية تستهدف بناء مدينة متكاملة تضم مطاراً دولياً في جنوب جبل علي على مساحة 145 كيلو متراً مربعاً، تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في بناء موطن لأفراد مبدعين وسعداء ذي مجتمع مترابط، ومكان مفضل للعيش والعمل والاستثمار ومركز عالمي للأعمال ضمن مدينة ذكية مستدامة بمواردها.

وأضاف أحمد: تم إنشاء المنطقة اللوجستية لتكون مدينة حلول لوجستية متكاملة ذات كفاءات عالية، تقدم حلولاً متطورة لمنظومة سلسلة التوريد العالمية، وتقوم المنطقة اللوجستية، البالغة مساحتها 18 كيلو متراً مربعاً بتسهيل حركة البضائع عبر ممر لوجستي يتيح نقل الشحن من ميناء جبل علي إلى مطار آل مكتوم الدولي في غضون 20 دقيقة.

وتعد منطقة إي.زي. دبي منطقة حرة للتجارة الإلكترونية من أهم المشاريع في المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب والتي تمتد على مساحة 920 ألف متر مربع مخصصة لتعزيز مراكز التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات والمنطقة، حيث تقدم مجموعة من حلول الأعمال للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

منطقة لوجستية متطورة

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وقال أحمد: تتألف إي.زي. دبي من 6 مناطق مخصصة لدعم شركات التجارة الإلكترونية المحلية والإقليمية وتلبية مختلف احتياجاتها من المكاتب ومختبرات الابتكار وحاضنات الأعمال ومراكز للتوزيع والإصلاح والإرجاع والتوريد.

وحول عدد شركات التجارة الإلكترونية المسجلة في إي.زي. دبي حالياً قال أحمد: بلغ عدد الشركات المسجلة في منطقة إي.زي. دبي 8 شركات رئيسية في قطاع التجارة الإلكترونية وهناك محادثات مع مستأجرين يعملون في متاجر التجزئة الإلكترونية وتجار التجزئة الذين يرغبون في الانتقال إلى المنطقة.

المرحلة التطويرية الثانية

وأعرب أحمد عن تطلع إي.زي. دبي لاستهداف شركات التجارة الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة، ضمن المرحلة التطويرية الثانية للمشروع التي ستوفّر مجموعة متنوعة من المرافق اللوجستية وحلول الأعمال المصممة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ومختبرات الابتكار وحاضنات الأعمال لدعم الشركات المحلية والإقليمية والعابرة للقارات التي تخدم الأعمال على مستوى الشركات أو المستهلكين النهائيين، كما نعمل على استقطاب الشركات التي تعمل يداً بيد مع متاجر التجزئة الإلكترونية، مثل شركات التوصيل المحلية والعالمية، وذلك تنفيذاً لخطتنا لجعل المنطقة مركزاً إقليمياً متكامل الخدمات.