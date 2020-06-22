«المركزي» الألماني: تجاوزنا الأسوأ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر رئيس المصرف المركزي الألماني الأحد أن أكبر اقتصاد أوروبي تجاوز أسوأ مرحلة في الأزمة الناتجة من فيروس كورونا المستجد وهو في طور التعافي.

وقال ينس وايدمن في تصريح لنسخة الأحد من جريدة فرانكفورتر ألغمانيه تسايتونغ «شهدنا في الأشهر الأخيرة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ ألمانيا (بعد الحرب)».

وأضاف «الجيد أننا تجاوزنا الجزء الأعنف من الموجة وستعود الأمور إلى التحسّن تدريجيا».

وعبّر رئيس «المركزي» عن دعمه لخطط الانقاذ والانعاش الاقتصادي غير المسبوقة التي أطلقتها برلين لحماية الشركات والوظائف الألمانية، رغم انتقاده المستمر للسياسات المالية التوسعية للمصرف المركزي الأوروبي.

وكشفت حكومة أنغيلا ميركل المحافظة منتصف آذار/مارس خطة انقاذ ضخمة بقيمة 1.1 تريليون يورو، شكلت قطيعة مع توجهها الرافض لإحداث ديون جديدة.

وأعلنت الحكومة بداية حزيران/يونيو تخصيص 130 مليار إضافية على عامين لدعم العرض، لا سيما عبر خفض الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك دعم الطلب عبر توفير مخصصات للعائلات.

وردّا على التعليقات حول تساهل ألمانيا بازاء قيود الموازنة بعد أن كانت تعرف بأنها «مقتصدة»، لجأ وايدمن الى مثل ألماني عن ربّة منزل «لا تقتصد حبّا بالاقتصاد، بل لتوفير مال يمكن صرفه بشكل معقول في الأوقات الصعبة»، واعتبر أن المثل «ينطبق بدقة على هذه الحالة».