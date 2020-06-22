شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 210.51 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب " عيار 22"، وعيار 21 " ، وعيار 18" ، وعيار 14 و12" اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: وجاءت أسعار الذهب " عيار 22"، وعيار 21 " ، وعيار 18" ، وعيار 14 و12" اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 24 بنحو 210.51 ريال بما يعادل 56.10 $ سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 22 بنحو 192.97 ريال بما يعادل 51.43 $ سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 بنحو 184.20 ريال بما يعادل 49.09 $ سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 18 بنحو 157.89 ريال بما يعادل 42.08 $ سعر الذهب عيار 14 بنحو 122.80 ريال بما يعادل 32.73 $ Advertisements سعر الذهب عيار 12 بنحو 105.26 ريال بما يعادل 28.05 $

سعر أوقية الذهب سعر أوقية الذهب بنحو 6,547 ريال بما يعادل 1,745 $ سعر جنيه الذهب سعر جنيه الذهب بنحو 1,474 ريال بما يعادل 392.73 $ سعر كيلو الذهب سعر كيلو الذهب بنحو 210,512 ريال بما يعادل 56,103 $ وتراجعت أسعار الذهب العالمية خلال الأيام الماضية، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة وانتعاش أسواق الأسهم، بدعم تجدد الآمال في تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية لأزمة تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد. وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.43% مسجلة 1729 نقطة، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنحو 0.40% عند 1719 نقطة، وساهم نمو قياسي في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي حسبما كشفت البيانات الاخيرة في تدعيم التقديرات حول قرب انتهاء موجة الركود التي أصابت الاقتصاد الأمريكي في اعقاب تفشي جائحة كورونا.

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