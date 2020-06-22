شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 21-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 21-6-2020، وجاءت أبرزها تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 147 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 579.404 مليار جنيه.

إيقاف تداول 29 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 29 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العربية وبولفار للغزل والنسيج-يونيراب، ليسيكو مصر، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المجموعة المصرية العقارية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اودن للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أسمنت سيناء، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، السويس للأسمنت، العامة للصوامع والتخزين، سماد مصر (ايجيفرت)، العامة لصناعة الورق-راكتا، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مستشفى النزهة الدولي، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، اميرالد للاستثمار العقاري، رمكو لإنشاء القرى السياحية، العبور للاستثمار العقاري، الشمس للإسكان والتعمير، الحديد والصلب المصرية، العربية لاستصلاح الأراضي، الألومنيوم العربية. إيقاف تداول 29 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 29 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العربية وبولفار للغزل والنسيج-يونيراب، ليسيكو مصر، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المجموعة المصرية العقارية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اودن للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أسمنت سيناء، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، السويس للأسمنت، العامة للصوامع والتخزين، سماد مصر (ايجيفرت)، العامة لصناعة الورق-راكتا، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مستشفى النزهة الدولي، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، اميرالد للاستثمار العقاري، رمكو لإنشاء القرى السياحية، العبور للاستثمار العقاري، الشمس للإسكان والتعمير، الحديد والصلب المصرية، العربية لاستصلاح الأراضي، الألومنيوم العربية.



البورصة تخسر 147 مليون جنيهقلص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، خسائره الصباحية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، غير أنه استمر في المنطقة الحمراء بفعل هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 147 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 579.404 مليار جنيه. البورصة تخسر 147 مليون جنيهقلص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، خسائره الصباحية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، غير أنه استمر في المنطقة الحمراء بفعل هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 147 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 579.404 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 302.5 مليون ورقة مالية بقيمة 760.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.7 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.82% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.71%، والعرب على 4.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.71%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.4 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 8.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.3 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، 32.9 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 10823 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1643 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12385 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4161 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 1341 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2104 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 725 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 79 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

سى اى كابيتالأعلنت شركة سي اي كابيتال القابضة، شراء بنك مصر 30.4 مليون سهم بالشركة، بسعر 4.41 جنيه للسهم بإجمالي 134.1 مليون جنيه ليرفع حصته بالشركة من 2.42% إلى 6.22%، علاوة على ملكية حصص لمجموعة مرتبطة بنسبة 0.35%. سى اى كابيتالأعلنت شركة سي اي كابيتال القابضة، شراء بنك مصر 30.4 مليون سهم بالشركة، بسعر 4.41 جنيه للسهم بإجمالي 134.1 مليون جنيه ليرفع حصته بالشركة من 2.42% إلى 6.22%، علاوة على ملكية حصص لمجموعة مرتبطة بنسبة 0.35%.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية خلال الربع الأول من 2020، تراجع أرباحها إلى 101.85 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 122.95 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 494.511 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 543.74 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.