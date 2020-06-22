شكرا لقرائتكم خبر عن البنية الرقمية.. الملاذ الآمن لتداول العملات في ظل «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي ل«بورصة دبي للذهب والسلع» إن المرحلة الراهنة نتيجة انتشار جائحة «كوفيد 19» تمثل حالة غير مسبوقة بالنسبة للجميع، حيث تواجه الشركات من كافة القطاعات وضعاً لم يسبق لها التعامل معه. وبطبيعة الحال، أدى ذلك إلى زيادة حذر عملائنا في تعاملهم مع التحديات الحالية. أضاف ميل في تصريحات ل ”الخليج 365”: نظراً لكوننا بورصة مشتقات مالية تقدم خدمات إدارة المخاطر واكتشاف الأسعار، تبرز أهمية بقائنا من خلال استمرارية وشفافية عملنا، بالتزامن مع التركيز على حماية عملائنا من التقلبات وحالة عدم الاستقرار التي يمر بها الاقتصاد العالمي. ولا أعتقد بأن أحداً كان قادراً على توقع ما حدث، أو سرعة المتغيرات التي واجهتنا جميعاً.

أكد الرئيس التنفيذي ل«بورصة دبي للذهب والسلع»، أنه بالاعتماد على استراتيجيتنا المتكاملة لضمان استمرارية الأعمال، والتي قمنا بتطبيقها بشكل فوري لضمان صحة وسلامة موظفينا، تمكّنا من مواصلة توفير الخدمات الرئيسية إلى الأعضاء، إذ لطالما كان تركيزنا موجهاً نحو منح الأولوية القصوى لخدمتهم، وهو ما بدا جلياً خلال هذه الأزمة. كما واصلنا التعاون الوثيق مع عملائنا لتزويدهم بكل سبل الدعم المتاحة لمساعدتهم على التكيف مع بيئة الأعمال الاستثنائية والمتقلبة.

مواكبة التحديات

وأشار ميل إلى أن البورصة لديها الأنظمة والبنية التحتية التي تتيح التداول من أي مكان، ولديها أكثر من 148 عضواً حول العالم، ولم تتأثر عمليات التداول إطلاقاً في الفترة الأخيرة. ويمكن القول بأن التغيير الحقيقي الوحيد كان متمثلاً في التكيف مع العمل من المنزل، لكونه نموذجاً جديداً كلياً بالنسبة للعديد من الشركات. لكننا نعيش في زمن تتوفر فيه كافة الأدوات والخدمات الرقمية التي تسهّل استمرارية مزاولة الأعمال. وبالطبع، فإن هذه المرحلة لم تكن خالية من التحديات، إلا أننا استطعنا مواكبتها بسلاسة دون تأثير في عملياتنا أو قدرتنا على تزويد العملاء بالخدمات التي يحتاجون إليها.

جهوزية

وأوضح الرئيس التنفيذي «لبورصة دبي للذهب والسلع»: لا يمكن أبداً التقليل من أهمية وجود خطط متكاملة للطوارئ بالنسبة لأية شركة، لتكون مستعدة لأي نوع من المواقف. وتم إعداد تدابير استمرارية الأعمال للتكيف مع مختلف الأوضاع، لضمان استمرارية الخدمات ومرونتها واستقرارها عبر منصاتنا للتداول والمقاصة. وتشمل هذه التدابير الاحترازية الأحداث غير المتوقعة أو الأزمات، بما في ذلك أجواء العمل غير الاعتيادية كما هي الحال اليوم. وتم إعداد هذه الإجراءات لتكون قابلة للتعديل وفقاً للظروف.

وكان التواصل المستمر والعمل المشترك مع موظفينا من العوامل الأساسية التي أدت إلى نجاح نموذج العمل عن بعد. ونحن محظوظون بامتلاكنا لمثل هذه الحلول التقنية المتطورة التي أتاحت لفريق العمل التواصل وعقد الاجتماعات الافتراضية بسهولة وسلاسة.

وقال: ندخل اليوم مرحلة جديدة فيما يتعلق بجائحة «كوفيد-19»، مع تخفيف القيود بشكل حذر ومدروس بالتزامن مع إعادة فتح الأسواق الاقتصادية بصورة تدريجية، إلا أن فريق الإدارة العليا سيحافظ على أعلى معايير الشفافية مع الموظفين، وسيواصل الالتزام بالتوجيهات الاحترازية الصادرة عن الحكومة الاتحادية ومنظمة الصحة

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العالمية. وتبقى سلامة وصحة موظفينا في مقدمة أولوياتنا، ولن نتخذ أي قرارات جديدة دون اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة.

إنجازات

وتابع ميل: في ظل التغيرات الجذرية التي شهدها العالم، فإننا فخورون بمدى السرعة والكفاءة التي تعاملت بها «بورصة دبي للذهب والسلع» مع الواقع الجديد الذي كان بمثابة اختبار حقيقي للركائز التي تقوم عليها أعمالنا. وواصلنا بالفعل تزويد عملائنا بمجموعة واسعة من المنتجات لإدارة مخاطرهم بفعالية كبيرة خلال مرحلة هم بأشد الحاجة إليها، دون التهاون إطلاقاً بمعايير الجودة الاستثنائية التي أصبحت قرينة خدماتنا.

وأتاح لنا نموذج «العمل كالمعتاد» تخطي العديد من التحديات ومواصلة تطبيق خططنا الاستراتيجية الطموحة. ووقعنا مؤخراً اتفاقية مع «بنك البلاد» في المملكة العربية السعودية، الذي قام بإدراج صندوق البلاد المتداول المدعوم بالذهب مستخدماً بيانات الأسعار من عقود الذهب الفورية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي قمنا بإطلاقها سابقاً. وأمامنا الكثير من العمل هذا العام، إذ نستعد لإطلاق منتجات جديدة منسجمة مع متطلبات واحتياجات الأعضاء. كما سنوسع في يوليو المقبل محفظة عملاتنا مع إطلاق عقود العملات الأجنبية المتجددة «FX Rolling»، وهي عقود مستقبلية دائمة تغطي ثلاثة أزواج عملات، ونحن نتوقع أن تكون مفيدة بشكل خاص للمستثمرين المؤسسيين لكونها تتيح لهم التحوط بأسلوب أكثر كفاءة خلال هذه المرحلة من عدم الاستقرار.

ولا شك بأن الفترة المقبلة لن تكون خالية من التحديات، لكني على ثقة بأن«بورصة دبي للذهب والسلع» ستخرج من هذه المرحلة أقوى من أي وقت مضى، وستواصل تزويد الأعضاء بفرص جديدة للحد من المخاطر وإدارتها بفعالية وكفاءة.

أداء قوي

وقال ميل: حققنا خلال الربع الأول نمواً في أحجام التداولات على امتداد عدد من فئات الأصول، وفي مقدمتها الذهب ومحفظة أزواج العملات الرئيسية الستة G6. وحققت عقود الذهب نمواً بنسبة 743% في أحجام تداولاتها مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، في حين ارتفعت تداولات محفظة أزواج العملات الرئيسية الستة G6 بنسبة 475%.

لم تكن هذه النتائج مفاجئة خلال هذه المرحلة الحافلة بالتحديات، حيث تتيح أسواق المشتقات مثل «بورصة دبي للذهب والسلع» للمستثمرين والشركات حماية استثماراتهم في ظل تقلبات الأسعار. ونحن على ثقة باستمرار النمو في أحجام التداول خلال الفترة المتبقية من هذا العام، مع تزايد أعداد الشركات التي تتطلع إلى الحد من الخسائر وتعزيز القيمة في مواجهة التحديات الراهنة.