371 ملياراً تجارة مجمعات «جافزا» في 2019 بنمو 1.5%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض



حققت المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) ومجمعات الأعمال التابعة لها وهي «مجمع الصناعات الوطنية» و«دبي للسيارات» و«دبي للنسيج»، نمواً طفيفاً في تجارتها بنسبة 1.5% خلال العام الماضي 2019.

وبلغ حجم التجارة في «جافزا» ومجمعات أعمالها 371 مليار درهم (101 مليار دولار) في 2019، مقارنة مع 365 مليار درهم (99.5 مليار دولار) في 2018 بسحب وثيقة اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منها.

وتضم «جافزا» لوحدها حوالي 8000 شركة تمثل 140 دولة، وتمتد على مساحة تقدر ب57 كيلومتراً مربعاً، وتسهم في خلق 130 ألف فرصة عمل من مختلف الجنسيات، وتوجد بها 100 شركة تصنف من أكبر 500 شركة عالمياً، وتسهل عملياتها التجارية واللوجستية الوصول إلى أكثر من 3 مليارات نسمة في المنطقة.

وأوضحت الوثيقة أن «جافزا» ومجمعات أعمالها، تسهم ب155 ألف فرصة عمل، وتضم حوالي 9 آلاف شركة من مختلف الجنسيات، وتسهم مجتمعة بما نسبته 24% من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدبي، و25% من حجم الناتج المحلي للإمارة.

واستأثرت 5 قطاعات رئيسية ب35% من إجمالي عدد الشركات العاملة في «جافزا» ومجمعات أعمالها، حيث جاء قطاع التجزئة والتجارة العامة أولاً بواقع 1100 شركة، والسيارات ثانياً ب600 شركة، والأغذية والمشروبات ثالثاً ب570 شركة، والصناعات البتروكيماوية رابعاً ب480 شركة، وأخيراً قطاع الخدمات اللوجستية والنقل بواقع 390 شركة.