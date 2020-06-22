شكرا لقرائتكم خبر عن مقترحات بخطط مسبقة لحماية الأسهم الإماراتية وقت الأزمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

في الوقت الذي تعرض فيه العالم للعديد من الهزات اقتصادية على مدى سنوات وعقود سابقة، إلا أن الأزمة الاقتصادية الحالية، تعتبر من نوع آخر، فهي لم تضرب قطاع المال فقط، ولكنها ضربت الاقتصاد الكلي ووصلت إلى أسواق الأسهم التي وجدت طريقها إلى الارتداد بعمليات مختلفة عقب الانخفاضات الحادة.

وفي هذا الإطار دعا خبراء في أسواق المال استطلعت ”الخليج 365” آراءهم إلى وضع خطط مسبقة في أسواق المال المحلية، من دون اللجوء إلى ردات فعل عند حدوث الأزمات، بحيث يتم تخفيض نسبة الحد الأدنى وإيجاد محافظ استثمارية وجهات تقوم بدعمها لحماية الأسهم ومؤشرات الأسواق.

وفضل الخبراء تسليم هذه المحافظ إلى مديري محافظ متخصصين لكي تعطي الأثر الإيجابي على أن هناك أكثر من جهة واحدة تقوم بعمليات الشراء، كما يكمن دور المصرف المركزي في المحافظة على السيولة العالية ونسبة الإقراض وتوفير هذه السيولة وحث البنوك على إقراض شركات من دون الضغط عليها.

اقترح خبراء في أسواق المال استعمال جزء من محافظ المصرف المركزي في ضخ بعض السيولة في محفظة استثمارية للسندات لحمايتها من الهبوط، إلى جانب إيجاد الخطط لحماية الفائدة في حال اقتصرت الأزمات الاقتصادية على المنطقة فقط، ولم تكن عالمية.

ردات فعل

قال محمد ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في «الظبي كابيتال»: عندما نبحث عن خطط لمواجهة أزمات يجب تحديد ما هي الأزمة ونوعياتها حتى نستطيع معالجتها، فأزمة 2008 كانت في قطاع معين وهو الخدمات المالية نتيجة لزيادة الإقراض على أدوات غير مضمونة، حيث تضرر في تلك الأزمة القطاع المالي بشكل رئيسي، وبالتالي كانت هناك مقاومة من قبل العديد من الجهات للدخول لإنقاذ القطاع وما تبعه من عمليات هبوط كبيرة في قطاع الأسهم ومن ثم وجدنا ردات فعل من الكونجرس الأمريكي».

ووصف ياسين الأزمة الراهنة بسبب فيروس «كورونا» بأنها من نوع آخر فهي لم تضرب قطاع المال فقط ولكن ضربت الاقتصاد الكلي، ولذلك لدينا الآن مشلكة اقتصادية كان لها آثار وتبعات وصلت إلى أسواق المال، ومن ثم وجود طرق متعددة لارتداد الأسواق.

وأضاف: «فمثلاً بأمريكا هبط السوق بحدود 40% خلال 5 أسابيع، ومن ثم الأسبوع الخامس، عندما تدخل «الفيدرالي الأمريكي» و«الخزينة الأمريكية» بضخ مبالغ بتريليونات الدولارات، جزء منها لشراء السندات وإبقاء أسواق الاقتراض مفتوحة والسيولة متوافرة وإصدار الشيكات لدعم المواطنين الأمريكيين لنجد بعدها عمليات ارتداد للأسواق المالية.

المصرف المركزي

وفي ما يتعلق بأسواق الإمارت قال ياسين: كانت هناك عدة خطوات والشيء الجيد كان خطوة المصرف المركزي بعملية الإفراج عن مخصصات البنوك التي سمحت لها بالمحافظة على نسب الإقراض وحثتها على عدم إغلاق أبوبها أمام المقتضرين وعدم الضغط عليهم لتسديد أسرع من السابق.

واعتبر ياسين الخطوات التي جاءت في أسواق الأسهم المحلية متأخرة نسبياً، ولو تم التحرك بشكل أسرع لكان الضرر أقل نوعاً ما، ومن هذه الخطوات تخفيض الحد الأدنى المسموح به للهبوط من 10% إلى 5% الأمر الذي ساهم في نسب هبوط أقل للأسهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة يجب أن تكون ضمن أي خطة لأسواق المال المحلية لمعالجة أي أزمات مستقبلية، ولا يجب الانتظار طويلاً حتى يتم التحرك واتخاذ خطوات مشابهة.

محافظ استثمارية

ولفت ياسين إلى أهمية إنشاء محفظة استثمارية في سوق أبوظبي بمليار درهم لدعم السوق، إذ توجهت هذه المحفظة نحو الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل واستطاعت أن تعيد للأسواق هدوءها ومن ثم الارتداد من النقاط الدنيا.

ولفت ياسين إلى أن المحفظة الاستثمارية في سوق أبوظبي وجدت طريقهاً أيضاً في سوق دبي مع التوجه نحو الأسهم العقارية والبنوك والاتصالات، فمع دخول محفظة لتحقيق التوازن في الأسواق وليس للمضاربة، فإنها تحافظ على تحرك الأسهم القيادية ضمن نطاقات طبيعية، وتعطي الثقة للمستثمرين الصغار بأنه لن يكون هناك هبوط متواصل، ومن ثم تعود الأسواق إلى التحرك بصورة متوازنة حسب معطيات أداء الشركات.

وقال ياسين: «من الصعب القول بأن المشلكة بدأت في الأسواق المالية وإنما بدأت في قطاعات اقتصادية أخرى، وجاءت الضغوط من الخارج للتحول إلى سوق السندات بشكل رئيسي، نتيجة انخفاض السيولة وعدم الرغبة بالشراء، وكان لذلك دور سلبي في تخويف المستثمرين من الاستثمار في الأسواق المالية».

ضخ السيولة

واستطرد قائلاً: لذلك عندما ضخ المصرف المركزي الإماراتي السيولة في الأسواق قلل المخاوف من إمكانية أن يكون هنالك «مارجن كول» يؤدي إلى ضغوط إضافية من حيث البيع لنشاهد بعدها نوعاً من الاستقرار.

وتابع: كان يجب أن تكون الخطة بشكل أقوى بما من شأنها أن تعطينا ارتداداً أفضل في الأسواق، علماً بما رأيناه في الولايات المتحدة من شراء محافظ السندات، وانعكاساتها على القطاعات المتعددة ومن أهمها القطاع المالي.

وتابع إذا كان هناك ضغط في السيولة، ستقوم البنوك بإغلاق أبواب الإقراض والضغط على المقترضين وبرفع كلفة الاقتراض وربما تسييل الأسهم المستخدمة كضمانات وبالتالي تؤدي إلى ضرب السوق المالي، ومن هنا يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين هيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة الاقتصاد والمصرف المركزي.

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تضافر جهود

وأفاد ياسين بأنه لا نستطيع التحدث عن جهة من دون الأخرى لمعالجة تبعات آثار سلبية على أسواق الأسهم، لافتاً إلى أنه من الضروري أن تكون هناك محفظة من البنوك أو المصرف المركزي تستخدم جزءاً من احتياطاتها التي تقوم باستثمارها في سندات عالمية. وأضاف: لو أن المصرف المركزي استخدم جزءاً من ميزانيته كخطة استثنائية وأعلن أنه سيقوم بشراء السندات الحكومية أو سندات البنوك لكان هذا الأمر ساعد في المحافظة على السوق وسيولته وخفف من الضغوط، بالتالي ترجع العجلة الاقتصادية للدوران وتنحصر المخاوف وتعود الثقة ويعود النظام المالي للعمل ضمن آلياته الطبيعية.

وقال: «في مثل هذه الأزمات يجب إيجاد خطوات تعطي المستثمرين الثقة في أن هذه الأسواق لديها من يراقبها ويقوم بعملية تخفيف الضغوط عليها، ومتى ما تلاشت المخاوف الأولية نستطيع أن نجد الأمور تسير بوضع طبيعي والبنوك لا تزال تقرض وبالتالي تعود الثقة للاقتصاد».

الثقة

شدد المحلل المالي عميد كنعان على أهمية عامل الثقة في الحد من انخفاضات الأسهم في أوقات الأزمات وحمايتها في حالة التراجعات الحادة، معتبراً ذلك من أهم العوامل الجاذبة والتي تحقق الديمومة للأسواق وتزيد جاذبية المستثمرين.

وبين كنعان بأن عدداً من الشركات فقدت جزءاً كبير اً من رأسمالها، وأصبحت حقوق مساهميها في السالب، وبالرغم من التحقيق في هذه الممارسات سواء كانت تلاعبات أو سوء إدارة، إلا أننا لم نصل إلى نتائج نهائية أو ملموسة في العديد من هذه التحقيقات.

وتساءل كنعان: من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الشركات من خسائر وصلت إلى تآكل رأسمالها؟!، داعياً في الوقت ذاته إلى البحث عن العوامل التي أوصلت الشركات الخاسرة إلى ما هي عليه الآن، مشدداً على أهمية الدور الرقابي من هيئات وأسواق ومستثمرين في هذا الصدد.

وأشار إلى أهمية التزام الشركات بالحوكمة وضرورة تدخل صناديق حكومية وشبه حكومية لخلق توازن بالأسواق، وقال: لماذا يكون هناك غياب في الأوقات الصعبة؟ ومن هنا يجب تدخل هذه الصناديق على أسس تجارية وليس من باب الدعم، ولماذا تترك الساحة للمستثمر الأجنبي حتى يتحكم بمسار السوق.

وبين كنعان أن الأداء الهابط للأسواق منذ سنوات يعود إلى عامل الثقة، محملاً شركات التدقيق جانباً من المسؤولية في كل ما حصل للشركات التي تكبدت خسائر فادحة إلى جانب تحميل المسؤولية لإدارات الشركات نفسها والتي تحتفط بعضوية مجالسها شرفياً فقط وليس تخصصاً، مما أثر على الشفافية والمصداقية.

تعديل قوانين

وطالب كنعان، وزارة الاقتصاد بتعديل بعض القوانين وأخذ المبادرة لإعادة الثقة إلى الأسواق والشركات المساهمة العامة، واصفاً أسواق المال بمرآة للاقتصاد مما يتطلب اهتماماً رسمياً وتطوير هذا القطاع بكل مكوناته وتغليظ القوانين لكل من تسول له نفسه التلاعب في اقتصاد الوطن.

وأفاد بأن أسواق المال بحاجة إلى المزيد من المؤسساتية والارتكاز إلى عوامل تدعم هذه المؤسساتية، ولعل أهم ما تفتقده الأسواق يتمثل في التوازن أوقات الأزمات خاصة أن كل الأسواق العالمية تتأثر بالأزمات وتتعامل معها في سياق مبررات اقتصادية ومؤسسات قائمة على هذا القطاع واقتصاد الدولة قوي لا ينقصه شيء من هذه العوامل.

وقال كنعان: إذا ما أعيدت الثقة إلى أسواق الأسهم فإن لدينا شركات وضعت بصمتها على الخارطة الاقتصادية بالمنطقة، ومن غير المعقول أن كثيراً من الشركات تتداول دون القيمة الدفترية، وهذا عامل يعود إلى الثقة بالدرجة الأولى، وإلا بماذا نفسر أن العائد على الودائع والذي يعتبر استثماراً خاملاً مقارنة بالعائد الاستثماري في الأسهم إلا أن بعض المستثمرين يفضل الودائع على الدخول في مخاطرة الاسهم وهذا أيضاً عائد الى عامل الثقة.

وأوضح أنه إذا ما تم تعافي أسواق المال نتيجة لقرارات تدعم الثقة فمن الطبيعي أن نجد المزيد من الشركات المساهمة العامة والاكتتابات الجديدة وإدراج المزيد من القطاعات في الأسهم.

صانع السوق

المحلل المالي د.رضا مسلم أكد أن الحفاظ على مسار الأسواق يتطلب ضخ سيولة معقولة في الأسهم، كما يجب أن يكون هناك دور أكثر للمؤسسات ويتحكم فيها صناديق من أفراد والدخول للاستحواذ على حصص أكبر في الأسهم، كما أن هناك شبه غياب لصانع السوق في أسواقنا.

وبين مسلم أن رقابة السوق تكون من داخل السوق نفسه، خصوصاً إذا كانت هناك تحركات مقلقة لبعض الأسهم، موضحاً أن السوق الآن يتحكم فيه المضاربون والذين بدورهم يؤثرون على الثقة بالسوق، مع الإشارة إلى أن العديد من الأسهم تتداول بأقل من قيمتها الاسمية، وشدد مسلم على أن المشكلة تقع على عاتق مجالس الإدارات حيث يساء استخدام الإدارات، وخصوصاً تلك الشركات التي فقدت معظم رأسمالها والتي أدت إلى تدهور الأسعار، كما يجب أن تحافظ الشركات على شفافية أعلى.

جمال عجاج: خطة طوارئ بمخصصات لمعالجة تداعيات الأزمات

المحلل المالي جمال عجاج، دعا إلى إيجاد خطة طوارئ بالأسهم، بحيث تقوم الشركات بوضع مخصصات خاصة بالأزمات تستخدم في معالجة تداعيات تلك الأزمات وسرعة اتخاذ القرار، معتبراً أن هذا الأمر سيزيد من عنصر الشفافية ويطمئن المستثمرين ويجعلهم يصلون للمعلومة من مصدرها.

وبين عجاج أهمية مشاركة القطاعات كافة في أخذ الرأي في عملية اتخاذ القرار، ومنها المتعلقة بالبيع على الهامش في حال وجود مشكلة تخص الأسهم بحيث يتكون هذه القوانين بديلة يتم تطبيقها في حال انخفاض الأسعار، معتبراً ان السوق متعطش للارتفاعات ونظرة المستثمرين إيجابية لكن العوامل السلبية تحطم هذه الارتفاعات.