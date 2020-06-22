إنجاز أعمال بناء «دبي كوميرسيتي» الربع الأخير 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال د.محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»: ينسجم مشروع دبي كوميرسيتي مع المستهدفات الاستراتيجية لإمارة دبي الرامية لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ويؤكد على النظرة الاستشرافية للإمارة على صعيد تحديد التوجهات الاقتصادية المستقبلية وتوفير البنى التحتية وكافة عناصر تطور هذه القطاعات التي تشهد نمواً متصاعداً، من بينها قطاع التجارة الإلكترونية الذي شهد نمواً استثنائياً خلال الفترة الماضية في ظل ما شهده العالم نتيجة لظاهرة تفشي فيروس «كوفيد-19» والاعتماد على مثل هذا النوع من التجارة بشكل كبير من قبل المستهلكين.

وأضاف الزرعوني، أن مشروع «دبي كوميرسيتي» سيجمع تحت مظلته كافة الأطراف الرئيسية المعنية بقطاع التجارة الإلكترونية، بما يشكل منظومة متكاملة لهذا القطاع تدفع بنموه على مستوى المنطقة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص. وأوضح أن «دبي كوميرسيتي» التي يجري تطويرها على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة وبتكلفة تصل إلى 3.2 مليار درهم تعد أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في المنطقة وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وتهدف إلى الارتقاء بمكانة دبي باعتبارها مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية، لتكون موطناً لمنظومة التجارة الإلكترونية في المنطقة من خلال ما تقدمه من خدمات متميزة وقيمة مضافة للمتعاملين.

مواكبة النمو السريع

وأشار الزرعوني إلى أن «دبي كوميرسيتي» تعمل على مواكبة النمو السريع والمتزايد لقطاع التجارة الإلكترونية في ظل اعتماد الشركات والأفراد على التسوق عبر الانترنت، حيث وفرت للمتعاملين لديها مقراً لأعمالهم في سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» بشكل مؤقت إلى أن يتم الانتهاء من جميع أعمال بناء «دبي كوميرسيتي» وجهوزية المرافق فيها وذلك خلال الربع الأخير من العام 2020.

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وقال الزرعوني: إن «دبي كوميرسيتي» شهدت خلال الشهور الأخيرة تزايداً ملحوظاً في الطلبات من المتعاملين والشركات الجديدة الراغبة بالانتقال إلى المنطقة الحرة الجديدة أو إطلاق أعمالها فيها، فيما يتم حالياً إنهاء المراحل الأخيرة من العقود لهذه الشركات، إذ تطمح الشركات للاستفادة من الخدمات العملية التي توفرها «دبي كوميرسيتي، إلى جانب خيارات التراخيص لتأسيس الأعمال وحزم خدمات الدعم للشركات على المستويات الفنية، فضلاً عن ما تتمتع به من مزايا تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق الإقليمية، منها الموقع الاستراتيجي على مقربة من مطار دبي الدولي لتوفر وصولاً مباشراً للمعنيين بالتجارة الإلكترونية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وعبر شبكات الطرق السريعة الرئيسية في إمارة دبي ودولة الإمارات، إضافة إلى حلول الشحن والخدمات اللوجستية عالية المستوى والبنية التحتية المتكاملة والمتطورة التي تربطها بالمنافذ البرية والبحرية.

إصدار التراخيص ورسوم التسجيل مجاناً

قال الزرعوني: إن دبي كوميرسيتي توفر مجموعة من الحزم للشركات التي جرى تعديلها خلال أزمة كوفيد-19 والتي تشمل إصدار التراخيص ورسوم التسجيل بشكل مجاني، وغيرها من التعديلات بما يتناسب مع تفضيلات المتعاملين.

وأوضح الزرعوني أنه بحسب الدراسة الجديدة الصادرة عن ستاتيسكا فإن سلوك المستهلكين في دولة الإمارات قد تغير بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث أشار 34% من المشاركين في الدراسة إلى ازدياد عمليات شرائهم عبر الإنترنت خاصة للمنتجات التي اعتادوا أن يشتروها من المحال خلال فترة الأزمة.

وأضاف الزرعوني أنه في إطار منهجيتها القائمة على الأبحاث، أطلقت دبي كوميرسيتي أواخر العام 2018 تقريراً خاصاً حول قطاع التجارة الإلكترونية وفرص نموه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والذي يساعد الشركات العالمية والناشئة على تقييم الفرص التي يوفرها قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة وستقوم دبي كوميرسيتي بإطلاق نسخة محدثة من التقرير خلال الربع الأخير من العام 2020.