الناقلات العالمية تنفض غبار أجنحتها استعداداً للتحليق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

بدأت شركات الطيران بنفض الغبار عن بعض طائراتها خلال شهر يونيو/‏ حزيران الجاري، ونقلتها من مناطق التخزين الطويلة إلى مرحلة التحضير للتحليق مرة أخرى.

وحسب ما تظهره بيانات تتبع الطائرات في العالم، فإن شركات الطيران تستعد للتحليق بعدد من الطائرات ضمن أساطيلها في المرحلة المقبلة، مع استمرار تطبيق القيود والإجراءات على حركة الطيران العالمي بشكل خاص، في ظل بدء تخفيف القيود على الطيران الداخلي.

وتواجه شركات الطيران تحديات ضخمة في إطار استعدادات استئناف حركة الطيران، وذلك في آلية اختيار الأسواق والوجهات ونوع الطائرات المتوقع تشغيلها، بالإضافة إلى القيود المفروضة في المطارات المستقبلة.

وأظهر تقرير «فلايت جلوبل» أن هناك زيادة في عدد الطائرات النشطة بالنسبة لعدد الطائرات قيد التخزين في جميع أنحاء العالم، وذلك مقارنة مع الطائرات التي تطير للمرة الأولى منذ مارس.

ووصل عدد طائرات الركاب النشطة إلى نحو 11466 طائرة، فيما تراجع عدد الطائرات في التخزين إلى 10454 طائرة.

ويكشف تحليل بيانات أساطيل من قبل «سيريوم» أنه في مطلع العام، كان لدى شركات الطيران العالمية حوالي 20200 طائرة ركاب نشطة من طرازي «إيرباص» و«بوينج» (مع حوالي 1800 طائرة أخرى في التخزين). وانخفض حجم الأسطول النشط خلال الربع الأول، حيث وصل إلى مستوى 7400 طائرة ركاب فقط في منتصف أبريل، قبل أن يبدأ في الارتفاع التدريجي.

وفي منتصف أبريل، تم تخزين أكثر من 14500 (ثلثي) أسطول طائرات الركاب الرئيسي العالمي. وكانت شركات النقل الأوروبية من بين الأكثر تضرراً.

وعاد أسطول طائرات الركاب النشط فوق مستوى 10000 طائرة في بداية يونيو، وقد وصل الآن إلى ما يقرب من 11500 طائرة. فيما وصل حجم الأسطول قيد التخزين الآن إلى أقل من 10500 طائرة.