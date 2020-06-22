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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **واصل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع ل«دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي حملاته التفتيشية حيث بلغ عدد المنشآت المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية خلال الأسبوع الماضي (14 - 20 الجاري) 4582 محلاً وتم التنبيه على منشأتين ومخالفة 3 فقط بدون إغلاقات.

**أعلنت مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم العقارية عن فتح أبوابها أمام المتسوقين الصغار ابتداءً من نهاية الأسبوع الحالي، حيث تم تجهيز كمامات بأحجام خاصة للأطفال لضمان سلامتهم أثناء التسوق في«دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا».

**شجعت مؤسسة «إمباور»، متعامليها على تطبيق خطوات بسيطة لضمان استمرارية خدمات التبريد خلال فصل الصيف.

**أعلنت «فيرجن موبايل الإمارات» عن تعيين الخبير الرقمي في قطاع الاتصالات، روب بيسويك في منصب المدير الإداري للشركة.

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