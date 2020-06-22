شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد العقارية» ترفض استخدام الاحتياطي لتخفيض الخسائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي
رفض مساهمو شركة «الاتحاد العقارية»، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد الخميس الماضي، استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يتجاوز 332.88 مليون درهم لتخفيض الخسائر المتراكمة وفقاً لميزانية الشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة بهذا الشأن.
وذكرت الشركة في بيان على سوق دبي المالي، أنه تم أيضاً رفض تجديد الموافقة الصادرة من الجمعية العمومية بتاريخ 18 أبريل 2019 لشراء أسهم الشركة بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها.فيما أقرت العمومية انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم في مجلس الإدارة للدورة القادمة، وهم :خليفة الحمادي، بن غ. فتحي، ضاحي المنصوري، كلار جورج، محمد الفردان، درويش الكتبي، وعبد الوهاب الحلبي.
وأسفر اجتماع مجلس إدارة شركة «الاتحاد العقارية» عن انتخاب خليفة الحمادي رئيسا، وسيد فتحي نائبا، كما تم تشكيل اللجان الدائمة لمجلس الإدارة.
وكان الحمادي قد حصل على أعلى نسبة من أصوات الناخبين الذين كان لهم حق التصويت في الجمعية العمومية التي عقدت الخميس الماضي بنحو 16%، وهو ما يؤهله أن يكون رئيسا جديدا للشركة المدرجة في «سوق دبي المالي.
ووافقت الجمعية العمومية أيضاً على التصريح لأعضاء مجلس الإدارة للمشاركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، وأن يتاجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. كما وافقت على تعيين شركة «مزارز» لتدقيق ميزانية عام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر «الاتحاد العقارية» ترفض استخدام الاحتياطي لتخفيض الخسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.