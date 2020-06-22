شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين 08:30 تقرير مؤشر شيكاجو الوطني 10: تقرير مبيعات البيوت القائمة الثلاثاء 09:45 تقرير مديري المشتريات في قطاع الخدمات 09:45 تقرير مديري المشتريات في القطاع الصناعي 10:00 تقرير مبيعات البيوت الجديدة 10:00 كلمة لمحافظ بنك ريتشموند الأربعاء 07:00 تقرير طلبات الرهن العقاري Advertisements 12:00 كلمة لعضو الاحتياطي تشالز إيفانز 03:00 مساء كلمة لعضو المجلس جيمس بولارد الخميس 08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة 08:30 القراءة الثالثة في تقرير الناتج الإجمالي المحلي 08:30 تقرير السلع المعمرة الجمعة 08:30 تقرير الدخل الفردي 10:00 دراسة جامعة ميتشيجان حول المستهلكين ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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