شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * وافقت الجمعية العمومية لشركة «صناعات أسمنت الفجيرة» على عدم توزيع أرباح على المساهمين سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة، وعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، كما وافقت على الانسحاب من بورصة الكويت.
* يعقد مجلس إدارة شركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو» اجتماعاً في 24 يونيو لمناقشة البيانات المالية الموحدة وغير المدققة عن الربع الأول من العام الجاري.
* يعقد بنك الفجيرة الوطني اجتماع مجلس إدارة في 24 يونيو الجاري لمراجعة أداء البنك وقطاعات أعماله.
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