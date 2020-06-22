31.7 مليار تجارة الأغذية في الإمارات خلال الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة تجارة دولة الإمارات من المنتجات والسلع الغذائية 31.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري في مؤشر ينسجم مع الجهود الحكومية الاستثنائية لتعزيز الأمن الغذائي.

وتظهر أحدث إحصائيات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن قيمة واردات الدولة من المنتجات والسلع الغذائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وصلت إلى 17.98 مليار درهم، ووصلت قيمة تجارة الدولة من المنتجات الدوائية والصيدلية 4.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 منها 3.55 مليار درهم واردات وسجل بقية المبلغ لصالح الصادرات وإعادة التصدير.

وتشكل تجارة المنتجات الدوائية والصيدلية المسجلة خلال الربع الأول من العام 2020 نحو 24% من إجمالي تجارة الدولة من هذا الفئة من المنتجات طيلة العام 2019.