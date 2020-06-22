شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع تحويلات المغتربين الأردنييـن 6% خـلال 4 أشـهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي الأردني أمس الأحد إن تحويلات المغتربين تراجعت 5.9% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 800 مليون دينار (1.128 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019.
بدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تتأثر سلباً منذ تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أمس انكماش أسعار المستهلكين 0.22% على أساس سنوي في مايو/ أيار الماضي بعد ارتفاعها 0.58% في إبريل/ نيسان.
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