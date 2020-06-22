«عجمان الحرة» تُطلق مشروع البوليفارد التجاري الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أطلقت «منطقة عجمان الحرة» بوليفارد عجمان التجاري الجديد ليكون أحدث مجمّعات الأعمال في المنطقة الحرة. ويتضمن المركز الجديد مجموعة من المكاتب ومقار الأعمال المزوّدة بأحدث التقنيات، ويقدم للشركات باقة من الخدمات المتكاملة لدعمها في إطلاق أعمالها في عجمان، مساهماً بذلك في زيادة استقطاب الاستثمارات الخارجية ودعم توسع الشركات في الدولة تحقيقاً لرؤية المنطقة الحرة وتماشياً مع «رؤية عجمان 2021».

ويأتي هذا الإطلاق استمراراً للمبادرات والمشاريع التي تنفذها «منطقة عجمان الحرة» لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات الخارجية والشركات الدولية.

ويتكون بوليفارد عجمان من مبنيين مؤلفين من ستة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 9617 متراً مربعاً، ويتضمن المبنيان 213 وحدةً مزودة بأحدث التقنيات مُخصصة للاستخدام كمكاتب ومقار أعمال وصالات عرض.