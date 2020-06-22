«أبوظبي الإسلامي» يدشن باقة من «بسمات»

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، بالشراكة مع «اتصالات»، عن تدشين باقة جديدة من أربع بطاقات مغطاة بعنوان «بطاقات بسمات من مصرف أبوظبي الإسلامي»، التي تضم بطاقة «سيجنتشر»، وبطاقة «بلاتينوم»، والبطاقة الذهبية، والبطاقة الكلاسيكية، وجميعها توفر مجموعة واسعة من الخيارات والعروض التي تلبي احتياجات العملاء وتطلعاتهم العصرية.

وتقدم هذه البطاقات الجديدة، المرتبطة بمنصّة «بسمات» من «اتصالات»، إحدى أبرز برامج المكافآت في دولة الإمارات بقاعدة عملاء تتجاوز ال2.1 مليون عميل في تطبيق «بسمات»، وأكثر من 850 علامة تجارية عبر تطبيق «بسمات» للهواتف الذكية، العديد من المكافآت، والعروض اليومية، وغيرها من الخصومات لأعضائها من خلال كسب واستبدال نقاط بسمات، سواء عبر «اتصالات»، أو منتجات وخدمات الشركاء،/‏‏ إلى جانب العروض الأخرى المتوفرة بنظام «اشترِ واحداً واحصل على الثاني مجاناً»، عبر أكثر من 3700 منفذ بيع ومتجر.