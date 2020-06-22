تسليم منازل المرحلة الثالثة من «نسمة» السكني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بدأت «أَرادَ» بتسليم منازل المرحلة الثالثة من مشروع نسمة السكني في الشارقة الجديدة الذي حطّم الأرقام القياسية، وقد بدأ العمل على المرحلة الثالثة من المشروع الذي يضمّ 197 فيلا ومنزل «تاون هاوس» في ديسمبر 2018 وانتهى بناء 103 منازل فيه على أن تُستكمل الوحدات المتبقية بنهاية شهر يونيو.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أَرادَ» «نفتخر بتمكّننا من تسليم المنازل خلال هذه الفترة الصعبة التي يواجهها قطاع العقارات والمجتمع ككلّ. لقد عملت «أَرادَ» بجهد لتحافظ على التزاماتها تجاه العملاء مع مراعاة صحة وسلامة الموظفين والعمّال في الموقع. ونركّز حالياً على تسليم المرحلتين المتبقيتين من هذا المشروع اللافت بحلول نهاية هذا العام».

Advertisements

وتضم المرحلة الثالثة من مشروع نسمة السكني أنواعاً مختلفة من منازل ال«تاون هاوس» والفلل شبه المستقلة والفلل الفاخرة إضافة إلى «سما مجلس فيلا» وهو عبارة عن فلل مستقلة بأربع غرف نوم مع مجلس مفتوح على شرفة علوية، وتعدّ نوعاً جديداً من المساكن في سوق الشارقة.

وأصبح مشروع نسمة السكني الأسرع مبيعاً في الشارقة، حيث بيعت المرحلة الأولى منه كاملةً في أقلّ من شهر. ويضم المشروع الذي أُطلق عام 2017 في شهر مارس 993 فيلا ومنزل «تاون هاوس» يجري تسليمها على خمس مراحل. وبدأت «أَرادَ» بتسليم المنازل في مايو 2019 ويُتوقع أن تسلّم منازل المرحلتين الأخيرتين بحلول نهاية عام 2020.

يمتدّ مشروع نسمة السكني الذي يقع في الطي في قلب الشارقة على مساحة تفوق 5 ملايين قدم مربّعة ويضمّ مرافق متعددة تشمل مدرسة جيمس دولية وحدائق منسّقة على امتداد 13 فداناً.

وسيحتضن مركز نسمة سكوير التجاري، الذي يبلغ مساحته 44 ألف قدم مربعة، محلات لعلامات تجارية متنوعة بما فيها «ستاربكس» و«سبينس» عندما يفتح أبوابه لاحقاً هذه السنة. كما يضمّ المشروع مسجداً وحديقتين محليتين صغيرتين.