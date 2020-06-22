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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمع فيرجيل دانييل بوبيسكو وزير الاقتصاد والطاقة وبيئة الأعمال الروماني - عن بعد - مع الدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمع فيرجيل دانييل بوبيسكو وزير الاقتصاد والطاقة وبيئة الأعمال الروماني - عن بعد - مع الدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا. تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا الاقتصادية التي تهم البلدين الصديقين وسبل زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة والاستثمارات المتبادلة، والتوقيع على مشروع تعديل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين الإمارات ورومانيا.

وأكد الجانبان أهمية ترتيب زيارات للوفود من الجانبين لمناقشة استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية والسياحية. واتفقا على مواصلة الحوار واللقاءات للتنسيق بين البلدين في إطار تعزيز العلاقات الاستثمارية، واستكشاف الفرص المتاحة والمشاريع التي يمكن تعزيزها بين البلدين. (وام)

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