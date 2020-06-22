عبيـد السـلامي: أسـواقنا المـالية لا تمـثل اقتصادنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام ابوشهاب

أكد عبيد خلفان الغول السلامي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن جاهزية الأسواق المالية ومتانتها تعد من أهم مظاهر تقدم الدول كونها تعكس قوة اقتصاد الدولة، لكن أسواقنا المالية للأسف لا تمثل الاقتصاد ولا تعكس حقيقة أدائه، وللأسف سوقنا المالي لا يتفاعل مع الأخبار الإيجابية سواء المحلية أو العالمية؛ بل يبحث عن أي خبر سلبي كي يتفاعل معه.

وقال في تصريحات ل ”الخليج 365” إنه سيوجه غداً الثلاثاء خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي ستعقد عن بعد سؤالاً إلى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، حول حماية الأسواق المالية خلال الأزمات، وماهي إجراءات الهيئة لمواجهة الانخفاض الحاد والمتسارع لقيمة الأسهم في أوقات الأزمات؟ مشيراً إلى أن الأسواق المالية يجب عليها اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها الحد من انخفاض قيمة الأسهم في أوقات الأزمات وحمايتها في حالة التراجعات الحادة لزيادة ثقة المستثمرين.

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وأوضح أنه سيقدم خلال مناقشة السؤال البرلماني 12 مقترحاً للوزير تهدف في مجملها إلى حماية الأسواق المالية بالذات خلال الأزمات، وتشمل هذه المقترحات ضرورة تفعيل دور «صانع السوق» الغائب حالياً عن أسواقنا المالية، والذي يعد مكوناً رئيسياً من مكونات البنية الأساسية اللازمة في الأسواق المالية.وأضاف أنه يقترح أيضاً ضرورة زيادة الاهتمام بالحوكمة، وأن يتم الإفصاح عن النتائج المالية في فترة تقل عن 45 يوماً؛ حيث إن التأخر في الإفصاحات يفتح المجال للشائعات والتلاعب، وإن ثقافة الإفصاح والشفافية ليست مجرد امتثالاً للقوانين إنما هي وسيلة فعالة لتعزيز قوة السوق.وقال إنه تجب مراقبة تصاريح رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات وهنا مربط الفرس؛ حيث يجب أن تتم معاقبة الشركات إذا لم تفِ بوعودها والتزاماتها التي أعلنتها سابقاً خلال هذه التصاريح، كما يجب أن يكون هناك موقف من الهيئة وتحقيق حول الشركات التي تتكبد خسائر كبيرة، وتحقيق حول المشاريع الخاسرة لهذه الشركات ومساءلة أعضاء مجالس الإدارة.

وأضاف: «أقترح إصدار قانون يبادر به مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك في شأن منع صرف أي مكافآت لأي من أعضاء مجالس إدارة الشركات أو موظفيها في حال كانت أسهم هذه الشركة تتكبد خسائر، لأنه من غير المنطقي أن تكافئ الشركات أعضاء مجلس الإدارة على الرغم من الخسائر التي تتكبدها الشركة».

وأوضح أنه يجب أيضاً ضرورة إيجاد حل بالتنسيق بين الجهات المعنية من هيئة وبنوك وشركات وساطة للحد من نزيف الأسهم بسبب البيع على الهامش «المارجن كول»، ومعالجة مسألة «الشورت سيلينغ» التي توفرها بعض البنوك لعملائها من المستثمرين، ووضع معايير صارمة في المحاسبة، وإيجاد آلية رقابة وعقوبات تضمن التنفيذ بما يحقق مصلحة أسواقنا المالية، وضرورة تدخل الصناديق الحكومية للشراء وإحداث توازن يحفز المستثمرين على الدخول ويطمئن مخاوفهم، مع مواصلة تشجيع الاستثمار الأجنبي والمؤسسي.

وأكد السلامي، ضرورة وضع ضوابط لمنع تسرب المعلومات التي تؤثر في قيمة الأسهم هبوطاً وصعوداً، وضرورة إدراج شركات جديدة من مختلف القطاعات مثل التعليم والسياحة والطاقة في ظل توفر العديد من المؤسسات التعليمية بالدولة، ووجود قطاع سياحي قوي في الدولة، وكذلك شركات الخدمات النفطية والطاقة، وتفعيل مراجعة الكشوف المالية من قبل الهيئة كإجراء استباقي واحترازي وعدم الاعتماد فقط على معايير المحاسبة الدولية، ومساءلة الشركات عن نقاط الضعف إن وجدت قبل تفاقم المشاكل وتلافي ارتفاع الخسائر المتراكمة، وإطلاق مبادرة سنوية لتسمية أفضل 10 شركات أداء في أسواقنا المالية.