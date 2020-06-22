شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق سعودي بـ 14.6 مليار ريال للتنمية السياحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة السياحة السعودية الأحد إن السعودية تخطط لتدشين صندوق للتنمية السياحية برأسمال مبدئي 4 مليارات دولار (14.6 مليار ريال) في إطار خطط تنويع موارد الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
أوضحت الوزارة في بيان أن الصندوق سيطلق أدوات استثمار في الدين والأسهم لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع بنوك خاصة وبنوك استثمار.
وقال وزير السياحة أحمد الخطيب «إطلاق الصندوق في الوقت الحالي، فيما يواجه قطاع السياحة تحديات عالمية غير مسبوقة، يدلل على ثقة المستثمر والقطاع الخاص في النظرة المستقبلية طويلة الأمد للسياحة في السعودية».
والسياحة من الأعمدة الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية السعودية الرامية للحد من الاعتماد على إيرادات النفط.
وفتحت السعودية أبوابها أمام السائحين من أنحاء العالم العام الماضي وأطلقت نظام تأشيرات يغري الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع الذي تأمل المملكة أن يسهم بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 ارتفاعا من ثلاثة بالمئة حاليا.
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