إصابات جديدة.. بكين تغلق مصنعاً لـ«بيبسي» وتحظر استيراد منتجات أمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظرت الصين الأحد استيراد منتجات شركة «تايسون فودز» الأمريكية وأمرت بإغلاق مصنع تابع لشركة بيبسي في بكين، وذلك في إطار حملة لاحتواء تفشي كوفيد-19 عبر مواد غذائية قد تنقل الفيروس الذي رصدت السلطات مؤخراً بؤراً جديدة له في العاصمة.

وأعلنت بكين الأحد تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما السلطات بصدد إخضاع أكثر من مليوني شخص لفحوص بهدف احتواء بؤرة جديدة لوباء كوفيد-19 في العاصمة.

وأعلنت المديرية العامة للجمارك «تعليقاً مؤقتاً» لاستيراد الدجاج المثلّج الذي تنتجه شركة «تايسون فودز» الأمريكية، بعد رصد تفش للوباء في إحدى المنشآت الإنتاجية التابعة للشركة في الولايات المتحدة.

وجاء في البيان أن المديرية ستصادر منتجات الشركة التي وصلت إلى الصين.

كذلك أمرت السلطات شركة «بيبسيكو» الأمريكية للمواد الغذائية والمشروبات بإغلاق أحد مصانعها في بكين بعدما تبينّت إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الشركة فان جيمين.

وأوضحت المتحدثة أنه تم تتبّع 87 شخصاً خالطوا المصابين ووضعوا في الحجر الصحي.

وسجّلت الصين أكثر من 220 إصابة في بؤر جديدة في بكين تقول السلطات إن مصدرها سوق شينفادي، مركز التزود الرئيسي بالفاكهة والخضر في العاصمة. واكتشف الفيروس خصوصاً على ألواح تقطيع سمك السلمون المستورد.

وفتحت السلطات المحلية في العاصمة 2000 مركز للفحص، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة، التي قالت إن 2,3 مليون عينة قد جمعت حتى الآن.

ونصح السكان الجمعة برمي ثمار البحر المجلدة التي ابتاعوها من سوق شينفادي المغلق حالياً.

كما أعلنت السلطات الجمعة حملة وطنية لفحص السلع الغذائية المستوردة.

ويجري فحص موظفي المطاعم ومحال السوبرماركت والأسواق والعاملين في توصيل الطعام أيضاً.

وأكد الجمعة مسؤول كبير في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها للصحفيين أن بؤرة الوباء الجديدة تحت السيطرة، لكن ستواصل بكين تسجيل إصابات جديدة.

بالإجمال، سجلت الصين 26 إصابة جديدة الأحد، ثلاث منها في محافظة هيبيي الحدودية مع العاصمة. ومن بين من سجلت إصابتهم، عامل في سوق شينفادي. كما أشارت السلطات إلى تسجيل حالة مستوردة.

ومن بين الإصابات المؤكدة الأحد، إصابة لممرضة هي الأولى التي تسجل بين العاملين في القطاع الصحي منذ انتشار الفيروس مجدداً.