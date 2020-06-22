شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران تحلق إلى 50 وجهة اعتباراً من 16 يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أفادت شركة الاتحاد للطيران أنها تعتزم تشغيل رحلات جوية إلى 29 وجهة حول العالم حتى تاريخ 15 يوليو، موضحة أن عدد الوجهات سيرتفع إلى 50 وجهة اعتباراً من يوم 16 يوليو القادم.

وذكرت الاتحاد للطيران أنها تواصل العمل عن كثب مع الجهات الحكومية بالدولة وسلطان الطيران العالمية في ما يتعلق برحلاتها.

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