مليون مستخدم لتطبيق «زووم» في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون منصة «زووم» لمكالمات الفيديو في الإمارات بنسبة 900 % بعد 4 أسابيع فقط من رفع الحظر على بعض تطبيقات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP).

وقال سامر طيان، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى «زووم»، اكتسبت الشركة ما لا يقل عن 100 ألف مستخدم جديد عبر حسابات مجانية ومدفوعة في دولة الإمارات خلال الأسبوع الأول من الإغلاق الكامل.

في حين ارتفع هذا العدد بشكل ملحوظ إلى مليون مستخدم في الشهر الأول، حيث تم تنفيذ تدابير الإغلاق من قبل السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حيث تحول الطلاب إلى التعلم عن بُعد وبدأت الشركات والمؤسسات في تنفيذ وتطبيق سياسات العمل عن بُعد والعمل من المنزل.

كما كشف طيان أيضاً بأن 250 مدرسة في الإمارات استفادت من عرض «زووم» لرفع الحد الزمني للاجتماع الذي كان يبلغ 40 دقيقة فقط وجعله مفتوحاً، وكان متاحاً لجميع مستخدمي المنصة حتى أصحاب الحسابات المجانية.

وكشف طيان بأن الشركة ضاعفت تقريباً توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2021 بالكامل بعد نتائج الربع الأول.

وقال: «إن الاستخدام العام للحسابات المجانية، والاستخدام المتنامي للحسابات المدفوعة في الوقت الحالي في منطقة الخليج كان مثيراً للإعجاب ومؤشراً رئيسياً للإمكانات الكامنة في هذا السوق».

ووفقاً لتقارير إعلامية، سيتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم استئناف القيود المفروضة على تطبيقات مكالمات الفيديو في دولة الإمارات بعد انتهاء جائحة «كوفيد-19» من قبل مشغلي الاتصالات وليس الجهة المنظمة لقطاع الاتصال.

وتابع طيان: «في «زووم»، ما زلنا نجري محادثات مع حكومات المنطقة حول أهمية «زووم» وكونها أداة قيمة تساعد على زيادة الإنتاجية والنمو، وتفي بأعلى معايير الأمان لمستخدميها، ويمكن أن تدعم تطوير القاعدة الرقمية للاقتصاد العالمي. إن منصة «زووم» ترغب في التوسع في منطقة الخليج العربي ونحن متفائلون جداً بمعدلات النمو في الشرق الأوسط. وتشمل خطط «زووم» التوسع في السعودية والبحرين، بالإضافة إلى العمل مع كليات التقنية العليا والجامعات في دولة الإمارات».