10 مبادرات تطلقها وزارة الاتصالات لدعم المهارات الرقمية و الشركات الناشئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من المبادرات و الأنشطة التي تستهدف تنمية المهارات الرقمية في مجالات التكنولوجيا ودعم منظومة الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال، وذلك لدعم استراتيجية الدولة وخططها لتحقيق التحول، الرقمي وبناء الانسان المصري لاسيما وأن الكفاءات الرقمية هي العنصر الفاعل في تسريع عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية منها 10 مبادرات هامة.

مـبـــادرة "فــرصتـنــا.. رقـمية"

تستهدف مبادرة "فرصتنا.. رقمية" تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي للجهات الحكومية والتي تأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات على تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة في مجال التحول الرقمي.

ويشرف على تنفيذ المبادرة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وتتيح المبادرة منصة رقمية يتم من خلالها الإعلان عن فرص رقمية عبر ثلاث روافد هي تنفيذ أعمال من التعاقد مع الجهات الحكومية مباشرًة وتنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، بالاضافة إلى مسابقات مهارية تتضمن فرصًا تدريبية للعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة لصقل مهاراتهم في مجال علوم البيانات والذكاء االصطناعي، تنتهي بتنفيذ أعمال.

وأعلنت المنصة الخاصة بالمبادرة في بداية إطالقها عن 33 فرصة في مشروعات التحول الرقمي بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 90 مليون جنيه مصري.

وتستهدف مبادرة "فرصتنا .. رقمية" دعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والمسجلة بقاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ذلك عن طريق المساهمة في مشاريع التحول الرقمي للجهات الحكومية والتي تهدف إلى تحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرة ورفع جودة الخدمات المقدمة للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل بها وكذلك تحفيز مساهمة الشركات المحلية في خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري بما يعزز من تنافسيتها

في الأسواق المحلية والعالمية.

وتتضمن المنصة الرقمية تفاصيل مشروعات التحول الرقمي الجاري تنفيذها للجهات الحكومية المختلفة. ويتيح كل مشروع مجموعة من الفرص والتي يمكن إسنادها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تتضمن المنصة الشروط والمواصفات الفنية لكل فرصة والجهة المنفذة وإحصاءات الاداء الرئيسية ومؤشراته لمتابعة مراحل المشروعات والفرص المعلنة بشفافية، كما سيتم من خلال المنصة الإعلان عن الشركات التي تم إسناد تلك الأعمال إليها.

مـبـــادرة "مستقبـلنـــا.. رقـمي"

تستهدف مبادرة "مستقبلنا.. رقمي" تدريب 100 ألف فرد على مهارات المستقبل ووظائفه. وتأتي المبادرة

في إطار العمل على تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خالل تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة.

والمبادرة هي منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تستهدف المنحة تدريب 100 ألف فرد في مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الالكتروني، ذلك من خلال مسارات تدريبية متخصصة تم إعدادها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية ويتم توفيرها على منصة يوداسيتي العالمية المتخصصة في مجال التعلم عبر الانترنت.

وتتيح المبادرة التدريب على أربعة مستويات هي الأساسي والمحترف والمتقدم والمتميز، بإجمالي 12 مسارًا تدريبيًا يغطي المهارات التكنولوجية األكثر طلبًا محليًا وعالميًا وذات االحتياج األكثر نموًا، ذلك من أجل استيعاب أكبر عدد من المتقدمين على اختالف قدراتهم الفنية. وتتضمن المنحة تنفيذ كل متدرب لعدد من المشروعات التكنولوجية، مع توفير مراجعين لتصحيح هذه المشروعات وتقييمها، كذلك عقد مجموعات تعليمية بإشراف موجهين متخصصين لتشجيع نقل المعرفة بين المتدربين وعرض نماذج أعمال وتجارب ونماذج ناجحة للعمل

الحر والعمل عن بُعد.

مـبـــادرة "شغـلك من بيتـك"

أطلقت وزارة الاتصالات من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات مبادرة "شغلك من بيتك" والتي تهدف إلى تدريب الشباب على مهارات العمل الحُر والعمل عن بُعد وإتاحة فرص دخل متميزة من خلاب الشراكة مع عدد من منصات العمل الحُر. يأتي ذلك في إطار السعي نحو ابتكار مبادرات لتنمية المهارات الرقمية للشباب واكسابهم مهارات العمل الحُر.

وترتكز المبادرة على ثالثة محاور ويتمثل المحور األول في التدريب عن بُعد عن طريق إتاحة دورات ومسارات تدريبية على المهارات التكنولوجية الأكثر طلبًا في سوق العمل من خلال المنصات الرقمية الخاصة بالهيئات التابعة لوزارة الاتصالات، هذا بالاضافة إلى التدريب الرقمي على مهارات العمل الحُر والذى يساعد المُقبلين على هذا النوع من العمل على تنفيذ أولى خطواته. ويتم إتاحة البرامج التدريبية باللغة العربية وبلغة اإلشارة، الأمر الذي يأتي في إطار العمل على تمكين الأشخاص ذوى القدرات الخاصة وخلق مجتمع دامج لكافة فئاته.

ويتمثل المحور الثاني في الإشراف والتوجيه ويتضمن إشراك الخبراء في المجال لتبادل الخبرات والنصائح مع حديثي العهد بالفكرة والراغبين في تعظيم استفادتهم من منصات العمل الحُر المختلفة من خلال لقاءات افتراضية أسبوعية ومحاضرات إلكترونية؛ بينما يتضمن المحور الثالث توفير امتيازات وفرص عمل مختلفة من خلال التعاون مع منصات العمل الحُر والشراكة معهم، مثل منصة "حسوب" وشركات توظيف عن بُعد، بحيث تتضمن المبادرة فرصًا لمجموعة متنوعة من أشكال العمل، سواء داخليًا أو عن بُعد، مع شركات عالمية.

وتستعرض المبادرة عبر موقعها الإلكتروني قصص نجاح لشباب استطاعوا أن يخطوا خطوات مثمرة في المجال. وبدأ تدريب نحو 30600 شاب على مهارات العمل الحُر على منصة "مهارة-تك" ، كما بلغ عدد المتدربين على نفس المحتوى بلغة الاشارة نحو 6547 متدربًا، فيما بلغ عدد المتقدمين للتسجيل بالمبادرة 4688 متقدم حتى الآن.

مــدينة المـعــرفـة

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تسعى وزارة الاتصالات إلى بناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والأنشطة مختلفة لدعم الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال. وفي هذا الصدد، قامت الوزارة بالبدء في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الادارية الجديدة، ذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة إنشائية تبلغ 2 مليار جنيه مصري.

وتضم المدينة مركزًا متخصصًا في البحوث التطبيقية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذي يتعاون مع الشركات العالمية في مشاريع بحثية متخصصة تنتج حلوًل عملية لمواجهة تحديات المجتمع وتبنى مهارات عالية في مختلف التخصصات، كما تضم مبنى للتدريب التقني وآخر لألكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة، كما بدأت الوزارة في إنشاء أول جامعة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في

أفريقيا والشرق الأوسط في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مجمعــات الإبداع

قامت وزارة الاتصالات بانشاء ستة مجمعات لابداع التكنولوجي والتي تضم فروعًا لمعاهد التدريب التابعة للوزارة في جامعات إقليمية هي المنصورة والمنوفية والمنيا وسوهاج وأسوان وجنوب الوادي قنا ويضم كل مجمع معامل تكنولوجية متخصصة في البرمجيات والأنظمة المدمجة وتصميم الالكترونيات وحاضنات تكنولوجية للأعمال ومساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة، بالاضافة إلى قاعات للتدريب المتخصص في مجالات متعددة منها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأمن المعلومات.

وتهدف مجمعات الإبداع التكنولوجي إلى خلق منظومة تجمع أصحاب العمل من الشركات واألعمال التجارية، الذين يبحثون عن حلول لمشكلة تواجههم وأعضاء هيئة التدريس والاكاديميين الذين سيستفيدون من هذه الخبرة وصغار رواد الاعمال المستفيدين باكتساب التعليم والانفتاح على الأسواق.

منصـة مهـــارة تـك

من أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات مبادرة للتعلم الرقمي من خلال منصة "مهارة تك" الرقمية، ذلك لتدريب الشباب في عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات. وشارك في المبادرة عدد 98400متدرب من جميع المحافظات، منهم 17032 متدربًا حصلوا بالفعل على شهادة معتمدة من خلال المنصة. وتقوم الوزارة بالتعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات ومنصة كورسيرا العالمية للتدريب، لاتاحة 5000 منحة تدريبية مجانية معتمدة لكل الفئات العمرية في مجالات التكنولوجيا المختلفة ومنها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ولغة البرمجة "بايثون".

مبــــادرة "أفريقيا لابداع الالعاب والتطبيقات الرقمية

هي مبادرة رئاسية تهدف إلى تنمية قدرات 10 الاف شاب مصري وإفريقي وتأهيلهم على تطوير الالعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، أيضًا تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من الشركات العالمية والوزارات والمؤسسات في مختلف الدول الافريقية. وسجل للالتحاق بالمبادرة حتى الآن 9198 شابًا من 20 دولة أفريقية.

تم تقديم 10669دورة تدريبية في 24 مسارًا تكنولوجيًا حديثًا، كما تخرج 2135 متدربًا من المبادرة واستفاد منها حوالي 28 شركة ناشئة مصرية وأفريقية.

وتم إطلاق كأس أفريقيا للالعاب والتطبيقات الرقمية وهي المسابقة الأولى من نوعها في أفريقيا، حيث

توفر لرواد الاعمال والشركات الناشئة في مراحلها المبكرة منصة هامة الستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم التجارية في هذا المجال، بالاضافة إلى جوائز مالية ومنح مادية بإجمالي 60 ألف دولار. وتقدم للمسابقة 192 فريقًا وشركة ناشئة من 12 دولة أفريقية ووصل للنهائيات التي تم تنظيمها في مصر 30 فريقًا وشركة من تسع دول أفريقية.

مبــادرة رواد تكنولوجيـا المستقبل

هي منصة رقمية لتوفير التدريب في 45 مسارًا تدريبيًا في تخصصات تكنولوجية متقدمة، تنفذ بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية. وسجل في المبادرة 27381 شابًا وتخرج 5094 ،حيث تم إتاحة 33804 دورة تدريبية للخريجين والمتدربين الحاليين.

بـرنـامج التـدريب في مجـال الألياف الضوئية

تم البدء في تنفيذ برنامج تدريبي لانشاء شبكات الألياف الضوئية وتشغيلها وصيانتها. ويستهدف البرنامج تدريب 3000 متخصص بنهاية 2021 ،ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين الجهاز القومي الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

تـوفيــر منـح لشبــاب المحـافظات

وفرت وزارة الاتصالات 2000 منحة مكثفة لشباب مصر داخل محافظات دمياط والمحلة ودهب وسيوة وأسوان، من خلال إتاحة برامج تلائم هوية أعمال مكان المنشأ وبما يتلائم مع النشاط الصناعي واحتياجات كل محافظة، منها دورات متخصصة في التصميم ثالثي األبعاد بمحافظة دمياط، برامج الانظمة المدمجة لشباب محافظة أسوان.