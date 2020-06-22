شكرا لقرائتكم خبر عن "التمويل الدولية" تستثمر 10 ملايين دولار فى شركة مصرية لزيادة كفاءة الطاقة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، العضو بمجموعة البنك الدولى، عن استثمار حوالى 10 ملايين دولار في شركة "جلوبالترونيكس" المصرية لمساعدتها في التوسع في تصنيع و تركيب عدادات الكهرباء الرقمية مسبقة الدفع بالمنازل دعما لإصلاحات الطاقة التي تنفذها الحكومة من أجل زيادة الدقة فى فواتير الاستهلاك وإتاحة المزيد من خيارات الدفع أمام المستهلكين مع توفير معلومات أدق عن استهلاكهم للكهرباء لتشجيعهم على ترشيد الاستهلاك.

وحسب بيان صحفى للمؤسسة اليوم الأحد، يتيح هذا التمويل لشركة جلوبالترونيكس، المتخصصة فى تصنيع حلول قياس الكهرباء، دعم خطط الحكومة الرامية إلى إحلال العدادات القديمة بعدادات رقمية ذكية ضمن الإصلاحات الجارية للطاقة. وتزيد العدادات الرقمية مسبقة الدفع دقة الفواتير وتتيح للمستهلك طرقا أكثر ملاءمة للدفع. كما تسهم هذه العدادات في ترشيد الاستهلاك بشكل عام بالتيسير على المستهلك في تتبع استهلاكه للطاقة.

ويساعد التمويل الجديد شركة جلوبالترونيكس على إنشاء مصنع جديد في المملكة العربية السعودية ويزيد استثمارها في البحوث والتنمية من أجل زيادة التصدير وتطوير منتجات جديدة.



وقال دكتور هاني عسل، مؤسس ورئيس الشركة: "يسرنا دخول مؤسسة التمويل الدولية كشريك مع جلوبالترونيكس. ونحن نتطلع إلى الاستثمار وزيادة أعمالنا في مصر وإلى مواصلة التوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

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ويعد هذا المشروع، إلى جانب أنه يدعم التصنيع، ضمن استراتيجية مجموعة البنك الدولي الرامية إلى مساعدة مصر على تحسين استهلاكها المحلي من الكهرباء، مما يساعد الحكومة بدوره على تقليص الدعم لقطاع الطاقة.



وتعقيبا على الاستثمار الجديد، قال وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر واليمن وليبيا: "شهد استهلاك الكهرباء في مصر زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وسترتفع على الأرجح وتيرة هذه الزيادة. وهذا المشروع هو جزء من استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لدعم الحكومة في إصلاح القطاع وزيادة كفاءة الطاقة، وفي الوقت نفسه مساعدة شركة محلية على التوسع في المنطقة وتنويع أعمالها."



وأشار إلى أن مصر تمثل بلدا له أولوية في اهتمامات مؤسسة التمويل الدولية بالمنطقة. فقد زادت جملة ارتباطات المؤسسة في مصر منذ عام 2005 عن أربعة مليارات دولار، تشمل تعبئة موارد تمويلية من مستثمرين آخرين.

