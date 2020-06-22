شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم..صرف الدفعة الثانية لمستحقى منحة 500 جنيه بالكروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار الاقتصاد اليوم الأحد 21-6-2020، بين اجتماعات وزارية ولقاءات تتعلق بصرف منح للعمالة الموسمية تعرف على التفاصيل .

هيئة البريد: صرف الدفعة الثانية لمستحقى منحة 500 جنيه عبر كروت ميزة وإيزى باى

بدأت الهيئة القومية للبريد في صرف المرحلة الثانية لمستحقي المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتصل إلى 500 جنيه وبإجمالي 1500 جنيه، ويتم صرف الدفعة الثانية من المنحة عبر بطاقات الصرف الآلي ايزي بأي وكارت ميزة الموحد والتي تم تسليمها للمستحقين عند صرف المرحلة الأولى، وذلك لمنع التزاحم والتكدس في المكاتب.

وقال مسئول بالهيئة لـ"الخليج 365"، أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر بطاقات الصرف الآلي بدون مصاريف إدارية كما هو الحال عند صرفها من المكاتب، مشيرا إلى أن صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة ستكون لمن تلقى من المستحقين رسالة نصية على هاتفه المحمول.

234,7 مليون جنيه إيرادات جمارك بورسعيد خلال أبريل ومايو

استعرض الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك في تعزيز إجراءات الرقابة على البضائع الواردة من الخارج بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري، وتحصيل حق الدولة، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتحفيز بيئة الاستثمار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم ،رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد خلال شهري أبريل ومايو أفرجت عن 535 سیارة «ملاكي» مودیلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النھائي، و1057 سیارة لذوي الاحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 580 ملیونًا و816 ألف جنیه، وضرائب ورسوم جمركیة مُحصلة بلغت 25 مليونًا و329 ألف جنيه، وضرائب ورسوم مُحصلة لجهات أخرى بلغت 113 ملیونًا و690 ألف جنیه.

4 مرشحين من رؤساء الشركات التابعة لخلافة رئيس القابضة المعدنية

كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أن الوزارة تدرس حاليا السيرة الذاتية لعدد من المرشحين لخلافة الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية المستقيل من منصبه لخلافات فى وجهات النظر، وفى عدد من القضايا المتعلقة بالشركات التابعة خاصة مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنصر لصناعة الكوك والحديد والصلب.

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أضافت المصادر لـ"الخليج 365" أنه سيتم تعيين رئيس مجلس إدارة غير متفرغ ورئيس تنفيذى للشركة ، فى منصب الدكتور مدحت نافع ،الذى كان يتولى منصب رئيس الشركة والعضو المنتدب لها، وذلك تطبيقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام الأخيرة الخاصة بفصل الادارة عن الملكية .

تداول 834.4 ألف حاوية بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال11 شهرا بشركة الإسكندرية

عقد مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام اجتماعا برئاسة اللواء ممدوح توفيق عزت دراز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تم خلال مناقشة أعمال الشركة فى الفترة من 1 يوليو العام الماضى حتى نهاية مايو العام الجارى نحو 11 شهرا وكذلك أعمال محطتى الإسكندرية والدخيلة عن شهر مايو الماضى .

وبحسب بيان الشركة اليوم فإنه تم خلال الاجتماع استعراض عددا من قرارات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، والخاصة بالشركات الفترة المقبلة، و‏أظهرت الشركة خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 مايو 2020، أنه تم تداول 834.448 ألف حاوية بلغت جملة ايراداتها نحو 2.277 مليار جنيه، فيما بلغ صافى الربح بعد الضريبة 1.318 مليار جنيه .

وزيرتا الصناعة والهجرة تعلنان اتاحة فرص عمل للـ23 مصرياً العائدين من ليبيا

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن اتاحة فرص عمل للـ 23 مصرياً العائدين مؤخراً من ليبيا والذين اعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث سيتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اتاحة فرص العمل سواء من خلال الحاقهم بالمشروعات الانتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والذى تناول بحث سبل توحيد جهود الوزارتين لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج في قطاعات الاقتصاد المصري وبصفة خاصة القطاع الصناعى وقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع الاستفادة من بيانات استمارة "نورت بلدك " التي تم توزيعها علي المواطنين العائدين من الدول العربية الذين قضوا فترة الحجر في المدن الجامعية.

جهاز الإحصاء: 40% من الأسر تلجأ إلى السلف لمواجهة آثار كورونا على الدخل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 40% من الأسر تلجأ إلى السلف "الاقتراض"، من أجل مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد على نقص الدخل، كما توقع 46.5% من الأسر ثبات مستوى دخل الأسرة وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 51%% بالحضر مقابل 42.4% بالريف.

وفي المقابل توقعت نسبة أكبر من الأسر وخاصة في الريف حدوث انخفاض في مستوى الدخل، حيث بلغت 52.3% مقابل 43.3% بالحضر، ونسبة قليلة من الأفراد بلغت حوالي 5% سواء بالحضر أو الريف قد توقعت حدوث ارتفاع في مستوى الدخل الحالي.