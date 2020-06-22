البنك التجارى الدولى يكثف من إجراءاته الاحترازية للحفاظ على صحة الموظفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، تطبيق قرارات جديدة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة موظفيه.

وأكد البنك أن أمن وسلامة الموظفين هي الأولوية القصوى لدى الإدارة العليا، حيث تم العمل على إتاحة كل الإمكانيات التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس، واتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية بكافة الفروع.

وفي هذا الإطار أعلن البنك عن تعاقده مع شركات متخصصة، لتعقيم الفروع لمجابهة فيروس "كورونا، بمختلف فروعه ومبانيه.

وأضاف البنك أنه يقوم بمتابعة دقيقة لإدارة أزمة كورونا على مستوي فروع البنك من خلال إدارة الأزمات المركزية، ويؤكد البنك أنه بمجرد اكتشاف أي حالة، يتم تنفيذ تعليمات الفريق الإداري بإغلاق وتطهير وتعقيم المكان بالكامل وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية

وأشار البنك إلى أن فروعه كافة والبالغ عددها 207 فرعًا وشبكة ماكينات الصراف الآلي التي تشمل 1046 ماكينة، تعمل بكامل طاقتها من أجل تلبية احتياجات جميع العملاء.

وقال هادي فهمي، رئيس قطاع المشروعات والشؤون الإدارية بالبنك، إن البنك اتخذ عدة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها استحداث مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالنظافة، إلى جانب توعية موظفي البنك بأفضل ممارسات النظافة الشخصية المعمول بها عالميًا.

وأضاف فهمي أن البنك دشن خطًا ساخنًا وبريدًا إلكترونيًا للتواصل عليه، في حال ظهور أية حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس بين الموظفين.

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وتابع قائلًا: في الحالات البسيطة يتم حجر الحالة في المنزل، ويقوم البنك بإحضار الأدوية وفقا لبروتوكول العلاج المعتمد من وزارة الصحة، وإيصاله حتى باب المنزل.

واستطرد: أما بالنسبة للحالات التي تستدعى المتابعة، يتم تحويل الحالة للمستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، حيث قام البنك بالتعاقد مع عدد من المستشفيات الخاصة لتلقي الرعاية الطبية.

وأكد أن البنك شديد الحرص على سلامة موظفيه باعتبارهم القوة الأساسية، بجانب حرصه أيضًا على سلامة عملائه.

وأوضح فهمي: أن البنك التجاري الدولي يتبع إطار تنظيمي متكامل لإتمام الأعمال بين الإدارات والقطاعات المختلفة للبنك، حيث يهتم بمواكبة التطورات العالمية لحظة بلحظة، مما قاد البنك للحصول على 3 شهادات خلال عام يتصدرها شهادة البناء الأخضر المصرية GPRS، لبعض مبانيه، حيث يهتم البنك بمطابقة مبانيه وفروعه للمعايير البيئية والصحية، لتصبح "مباني خضراء"، وتقوم استراتيجية تلك المباني على فكرة التأثير الشامل بالإيجاب أو بالسلب على البيئة بما لها من تأثير على العاملين.

كما حصل البنك التجاري الدولي العام الماضي على شهادة الجودة في إدارة المشروعات “ISO 9001:2015” بالإضافة إلى حصوله على شهادة إدارة المرافق ISO” 41001:2018 “كأول بنك في الشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة.

وأكد على أن العمل بالبنك يظل قائما رغم الأزمة، في إتمام الأعمال اليومية والعمل على مشروعات البنك التوسيعية وكافة الخطط لافتتاح فروع جديدة يظل قائما وعلى رأس هذه المشروعات مبنى البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي سوف يتم الانتهاء من كافة أعمال الهيكل الخرساني الكامل بالإضافة إلى الواجهات الخارجية بنهاية العام الحالي وفقا للجدول الزمني للمشروع.



إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد



البنك التجاري يكثف من إجراءاته الاحترازية للحفاظ على صحة الموظفين من الفيروس