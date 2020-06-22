شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 13.5 مليار جنيه، وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 12.917 %، فيما بلغ أعلى عائد 13.05%، وسجل أقل عائد 12.252 %.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 7.5مليار جنيه بمتوسط عائد 12.965%، في حين سجل أعلى عائد 13%، وأقل عائد 12.4%.