شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع.. وهبوط قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.13% خاسراً 9.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7345.88 نقطة، وهبطت أسواق الإماراتية، وخسر رأس المال السوقي 5.4 مليار درهم، وهبطت بورصة قطر بنسبة 0.38%، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.27% رابحاً 9.57 نقطة ليغلق عند مستوى 3525.340 نقطة. بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.94% خاسراً 19.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2058.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 233.5 مليون سهم محققة ما قيمته 161.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2572 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 3.07%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.31%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.73%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.64%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.60%. بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.94% خاسراً 19.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2058.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 233.5 مليون سهم محققة ما قيمته 161.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2572 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 3.07%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.31%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.73%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.64%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.60%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرامكس بنسبة 1.73%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 1.64%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 5%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.91%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 130.6 مليون ورقة بقيمة 42.3 مليون درهم.

بورصة أبوظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسراً 10.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4334.747 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 488.31 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 27.8 مليون سهم، بقيمة 55 مليون درهم، عبر تنفيذ 863 صفقة. بورصة أبوظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسراً 10.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4334.747 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 488.31 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 27.8 مليون سهم، بقيمة 55 مليون درهم، عبر تنفيذ 863 صفقة. وهبطت بورصة أبوظبي بضغوط انخفاض قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.58%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.04%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.66%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.38%. وارتفعت 6 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 14.04%، ثم سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.88%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 0.85%، فيما تراجعت 14 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 5%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.26%، وتصدر سهم الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 14.9 مليون درهم.





بورصة الكويتأنهت مؤشرات بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% رابحاً 25.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5045.74 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.71% رابحاً 38.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5482.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4185.34 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% رابحاً 5.43 نقطة ليغلق عند مستوى 4147.48 نقطة. بورصة الكويتأنهت مؤشرات بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% رابحاً 25.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5045.74 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.71% رابحاً 38.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5482.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4185.34 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% رابحاً 5.43 نقطة ليغلق عند مستوى 4147.48 نقطة.

بورصة البحرينتحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحاً 0.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيمة 193.5 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.34% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.72%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%، كما هبط سهم شركة البحرين لمواقف السيارات بنسبة 3.70%.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 93.5 مليون سهم بقيمة 16.6 مليون دينار كويتى عبر 4769 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.11%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.71%.

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وجاء سهم شركة مجموعة الخصوصية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.54%، يليه سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 5.54%، ثم سهم شركة بيت الأوراق المالية بنسبة 5.07%، فيما تصدر سهم شركة المصالح العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.46% ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 7.78%، ثم سهم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 5.11%.

بورصة مسقطارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% رابحاً 9.57 نقطة ليغلق عند مستوى 3525.340 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 511.5 ألف ريال عبر تنفيذ 271 صفقة لعدد 43 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 9 أسهم على رأسها "المدينة للتمويل والاستثمار" بنسبة 9.09%، ثم سهم "المتحدة للطاقة" بنسبة 5.24%، ثم سهم "بنك العز الإسلامي" بنسبة 4.76%، فيما تراجع سهمي "صحار للطاقة" بنسبة 8.33%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 2.04%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.38% خاسراً 35.05 نقطة ليغلق عند مستوى 9285.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 218.7 مليون سهم بقيمة 275.7 مليون ريال عبر تنفيذ 5815 صفقة، وتراجع 24 سهماً، وارتفع 17 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنسبة 0.51%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.44%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاعي النقل والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.32%.

بورصة السعوديةتحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% خاسراً 9.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7345.88 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.49% خاسراً 562.30 نقطة ليغلق عند مستوى 8097.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 255 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.48%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.31%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.92%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.82%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.67%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.13%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.80%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.46%.

وقفز 93 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 9.97%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 9.19%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 5.63%، فيما تراجع 91 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 9.76%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 5.16%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 4.62%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 252.2 مليون ريال سعودي.