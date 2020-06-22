شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل السعودي: تعليق الرحلات الدولية مستمر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صالح الجاسر، استمرار تعليق الرحلات الدولية والدخول والخروج البري والبحري عبر منافذ المملكة كافة حتى إشعار آخر، في ظل إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

ونوه الجاسر بتصريح صحافي نقلته وكالة الأنباء السعودية، بأهمية التكامل مع جميع مستخدمي وسائل النقل لتخطي تحديات المرحلة بتعاونهم واستشعارهم المسؤولية وتقيدهم بالإجراءات الوقائية اللازمة والعودة بحذر.

وأكد جاهزية منظومة النقل وجميع مرافقها ومنشآتها للمرحلة المقبلة بالتزامها بالإجراءات الاحترازية اللازمة، والالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة الإنسان على رأس أولوياتها.

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ونوه برفع منع التجول في المملكة بشكل كامل والعودة إلى الأوضاع الطبيعية، مشيراً إلى دعم قيادة المملكة السخي لجميع القطاعات الحكومية والخاصة بشكل عام ولقطاع النقل على وجه الخصوص طوال هذه الأزمة.

وأكد أن هذا الدعم أسهم في إنجاز العديد من أعمال السلامة بإجمالي أطوال مليوني و770 ألف متر في مختلف مناطق المملكة، وغيرها من أعمال التنظيف والصيانة خلال ساعات منع التجول.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت في منتصف مارس الماضي تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، في سبيل مواجهة فيروس كورونا الجديد.