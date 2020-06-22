شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة تغطية القُرى والهُجر بالنطاق العريض اللاسلكي تصل إلى 65% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن زيادة تغطية النطاق العريض اللاسلكي (الجيل الرابع) بالقرى والهُجر لتصل إلى 65% بنهاية أبريل من العام الحالي في خطى متسارعة تفوق المخطط له، كإنجاز جديد ضمن رؤية المملكة 2030.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها لنشر النطاق العريض اللاسلكي (الجيل الرابع) للقرى والهجر بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن تغطية القرى والهُجر شملت أكثر من 508 آلاف مسكن في أكثر من 3200 قرية في محافظات المملكة، واستفاد منها حوالي 3 ملايين مواطن ومقيم.

مما يذكر أن الوزارة تستهدف مع شركائها في القطاع الخاص الوصول إلى تغطية 70% من المساكن بالقرى والهجر بنهاية 2020.

كما تواصل الوزارة مع شركائها في القطاع الخاص تعزيز البنية التحتية الرقمية بنشر شبكات الجيل الخامس (5G).

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وسيكون ذلك من خلال إنشاء حوالي 7500 برج جديد حتى الآن لتشمل 11 منطقة.

فيما تستهدف الوصول بنهاية عام 2020 لتغطية 40% من الخمس مدن الرئيسية: الرياض، وجدة، ومكة، والمدينة، والدمام.

لافتة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية الحديثة هو جزء من مستهدفات رؤية 2030.

وفي يناير الماضي كان عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، قد قال إن 5 شركات تقدمت حتى الآن للحصول على ترخيص مشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية.