شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يشتري حصة في بريتش تليكوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة في الأسابيع الأخيرة. وتقل الحصة التي قام الصندوق بشرائها عن 5% والتي تتطلب إخطارًا بالبورصة، بحسب موقع قناة العربية. Advertisements وتعمل بريتيش تليكوم في السعودية من خلال "بي تي السعودية" وهو مشروع مشترك تأسس عام 1989 بين الأمير عبد العزيز آل سعود والشركة البريطانية. وخلال الأسبوع الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات عن استحواذه على حصة 2.33% في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات بقيمة 1.5 مليار دولار. ومؤخرا، قام صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) بشراء حصة 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.

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