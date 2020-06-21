شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع الباحة لتسجيل أرباح بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الباحة للاستثمار والتنمية، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 380.8 ألف ريال مقابل خسائر بلغت 602.2 ألف ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.
وحققت الشركة ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية إلى 580.8 ألف ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 174.3 ألف ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 14.78 % وانخفاض المصاريف الإدارية العمومية بنسبة 2.24% بالإضافة الى انخفاض مخصص الزكاة الشرعية للربع الأول.
وارتفعت المبيعات إلى 2.8 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل مبيعات بلغت 2.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 10.2 مليون ريال في العام 2018.
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