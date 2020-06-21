شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردي تتحول للخسارة في الربع الأول وتتكبد خسائر بـ 1.6 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة لازوردي للمجوهرات، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 1.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 12 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 12.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 30.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى انخفاض الإيرادات الإجمالية للمجموعة بنسبة 5.9%.

وتراجعت المبيعات إلى 633.7 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 673.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 17.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 17.7 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى تحقيق خسائر شاملة عائدة لمساهمي الشركة بلغت 5.9 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مقابل دخل شامل بلغ 21.4 مليون ريال سعودي للعام 2018.