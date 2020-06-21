شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بدجت السعودية ترتفع 9% بالربع الأول لزيادة الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 9.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 45.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 41.6 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 47.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 41.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى زيادة الطلب والإقبال عليها خلال هذا الربع بالإضافة إلى القيمة البيعية المتميزة التي تمت بها.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 276.7 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 259.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 178.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 182.6 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى زيادة الكفاءة التشغيلية في عمليات الإيجار قصيرة الأجل مما أدى الى ارتفاع معدل الإيراد لكل مركبة في قطاع تأجيرالمركبات قصيرة الأجل، بالإضافة إلى استمرار تحسن الطلب على جميع أصناف المركبات المستعملة وسعر بيع السيارات المستعملة.