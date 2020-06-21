شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر الكابلات السعودية ترتفع 35% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الكابلات السعودية، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 34.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 43.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 32.1 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الخسارة التشغيلية إلى 37.9 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 26.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى انخفاض أحجام التداول في الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب القيود الشديدة على رأس المال العامل، مما أدى إلى زيادة السعة غير المستخدمة وبالتالي زيادة التكاليف الثابتة الغير المستردة.

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وتراجعت المبيعات إلى 59.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 102.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

كذلك ارتفعت المصاريف نتيجة زيادة رأس المال في الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وزادت حصة الخسائر من الشركات الزميلة في الربع الأول والتي كانت متكافئة تقريبا في نفس الربع من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 61.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 92.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاص الخسائر خلال العام 2019 إلى المفاوضات مع الدائنين وتمت إعادة هيكلته وشطب تكلفة التمويل، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون مع مقرضين رئيسيين للشركة الأم، وتحويل غالبية المستحقات الفورية على مدى 2 إلى 6 سنوات مع إيقاف الفوائد للديون لتسهيل النمو المستدام.