شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد النطاق السعري لسهم أملاك العالمية بين 15 و17 ريالا وغداً بدء بناء سجل الأوامر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت كل من شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري وشركة الأهلي المالية، بأنه تم تحديد النطاق السعري لسهم شركة أملاك العالمية بين (15) و (17) ريال للسهم الواحد.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه سيتم بدء بناء سجل الأوامر غداً الإثنين 22 يونيو 2020، بهدف طرح أسهم أملاك للاكتتاب العام، وتستمر عملية بناء سجل الأوامر إلى يوم الإثنين التالي الموافق 29 يونيو الجاري.

وأوضحت شركة الأهلي المالية أنه سيتم تحديد السعر النهائي للسهم بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر الذي يستهدف شريحتين هما شريحة المؤسسات، وتشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر بما في ذلك صناديق الاستثمار، والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية والأشخاص المرخص لهم بالتعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل، وشركات قطاعي البنوك والتأمين، ومدراء محافظ الشركات المدرجة في السوق المالية، إضافة إلى الشركات السعودية غير المدرجة وفقا للشروط المحددة في نشرة الإصدار.

كما يستهدف الاكتتاب شريحة الافراد التي تشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قُصّر من زوج غير سعودي، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم يملك حسابا بنكيا لدى إحدى الجهات المستلمة، بالإضافة إلى المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية.

وتبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين الأفراد يوم الخميس الموافق 2 يوليو وتستمر لمدة 4 أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب، لتنتهي بنهاية يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020.

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وأضافت شركة الأهلي المالية بأنه سوف يتم تخصيص كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب وعددها 27.18 مليون سهم تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح إلى المؤسسات والصناديق الاستثمارية المكتتبة.

فيما يحق لمدير الاكتتاب في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد وقيام الجهات المشاركة بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية إلى 24.462 مليون سهم لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح، وطرح 2.718 مليون سهم كحد أقصى، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح لشريحة المكتتبين الأفراد.

وأعلنت أملاك العالمية في وقت سابق عن الجدول الزمني للطرح العام، وذلك بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، في ديسمبر الماضي، عن موافقة مجلس إدارتها على طلب أملاك بطرح 27.18 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، بما يمثل 30% من أسهم الشركة.

وكان موقع "أخبار اليوم" قد قام بقراءة سريعة في آخر قوائم مالية صادرة عن الشركة، لإلقاء نظرة على البنود الرئيسية في قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية، وذلك بعد رصد التطور التاريخي للبنود المختارة خلال آخر خمس سنوات، وهو ما أظهر تحقيق الشركة أرقاماً قياسية في جميع البنود تقريباً في العام 2017، والذي بدأ بعده التراجع في الأرقام، إلا أن الإدارة بررت هذا التحول بتأثر قوائمها بقوانين المعايير الدولية.

من المتوقع أن تكون شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري هي أول طرح أولي بالسوق السعودية في العام 2020، والتي من المتوقع أن يتبعها العديد من الاكتتابات الأولية الأخرى، خاصة بعد أن أعادت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" الحياة إلى هذا الجانب ليس في المملكة وحسب بل ربما على مستوى منطقة الخليج بأكلمها، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهده اكتتابها، وما حظيت به من اهتمام محلي وإقليمي بل وعالمي خلال فترة الاكتتاب.