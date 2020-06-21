شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرتا الصناعة والهجرة تعلنان اتاحة فرص عمل للـ23 مصرياً العائدين من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن اتاحة فرص عمل للـ 23 مصرياً العائدين مؤخراً من ليبيا والذين اعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث سيتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اتاحة فرص العمل سواء من خلال الحاقهم بالمشروعات الانتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والذى تناول بحث سبل توحيد جهود الوزارتين لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج في قطاعات الاقتصاد المصري وبصفة خاصة القطاع الصناعى وقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع الاستفادة من بيانات استمارة "نورت بلدك " التي تم توزيعها علي المواطنين العائدين من الدول العربية الذين قضوا فترة الحجر في المدن الجامعية.

وشارك في اللقاء عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارتى التجارة والصناعة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وقد أشادت وزيرة الهجرة بمستوى التعاون الثنائي بين الوزارتين لافتة الى النتائج الإيجابية لدور جهاز المشروعات الصغيرة في المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، مؤكدة على اهتمام الدولة بالعالقين من المصريين بالخارج بداية من ترتيبات استقبالهم حتي وصل عدد العائدين منذ غلق الطيران الي ٥٧ الف مواطن.

واستعرضت السفيرة نبيلة عمل اللجنة المشتركة بين وزارتي الهجرة والتخطيط من خلال تحليل بيانات استمارة" نورت بلدك"، وما تظهره المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين من ٢٣ محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر، وتصدرت سوهاج النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة عمرية من ١٩ لـ ٤٠ وهي الفئة العمرية الأعلى نسبه بين العائدين.

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وأكدت وزيرة الهجرة على أهمية الترويج للفرص المتاحة في كافة المشروعات لتكون طوبة جديدة في بناء الثقة مع المواطنين المصريين بالخارج الذين لمسوا بنفسهم جهد الدولة وتوجيهات السيد الرئيس المباشرة بالاهتمام بهم واعادتهم للوطن ودمجهم في جهود التنمية.

ومن جانبها أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن كافة أجهزة الدولة حريصة على دمج العمالة المصرية العائدة من الخارج خاصة الفئات المتضررة من إنهاء عقودها بسبب جائحة كورونا، واستيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية والانتاجية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، لافتة الي ان الجهاز يستهدف توفير كافة أشكال الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري خاصة في المجالات كثيفة العمالة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجهاز سيخصص خط ساخن لتلقي مكالمات العائدين من ليبيا على هامش الازمة الاخيرة التي تدخلت فيها اجهزة الدولة لتيسير عودة المصريين العالقين في ليبيا، لافتةً فى هذا الاطار الى ان الجهاز قد قام بإتاحة 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية خلال الربع الاول من عام 2020 من خلال تمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بقيمة بلغت 960 مليون جنيه.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي التواصل مع المصريين العائدين لعرض الفرص المختلفة بدءا بالمجموعة التي عادت من ليبيا مرورا بالعائدين من الخليج عبر التواصل المباشر معهم من قبل مسئولي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارتين بما يسهم في تضافر الجهود الحكومية الرامية الي توفير فرص العمل التى تتوافق مع امكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ينتمون إليها، وهو ما يساهم فى توطين أهداف التنمية المستدامة.