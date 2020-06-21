شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جي إف إتش المالية" يهبط ببورصة البحرين هامشياً بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسراً 0.22 نقطة ليصل إلى مستوى 1274.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 116.1 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن إعلان وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، إعادة تأكيد تصنيف (IDR) الطويل الأجل والقصير الأجل للمجموعة بالمستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة فيما يتعلق بهذين التصنيفين.

وأضافت المجموعة، في بيان لبورصتي دبي والبحرين، أن التقرير أشار إلى استمرار المجموعة في تنمية أنشطتها لسوق المال، كما يتضح من الأصول السائلة التي يبلغ متوسطها مجموعها إلى 24.3% من الأصول في عام 2019، مقارنة بما نسبته 9.7% في عام 2018، وترى فيتس أن إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في عام 2020 عبر شريحتين قد ساعد على تعزيز معدل السيولة لدى المجموعة.

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وفي سياق آخر أعلنت شركة الفنادق الوطنية، بأن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه يوم الخميس الموافق 23 يوليو لعام 2020، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.

فيما أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، عن شراء الشركة 200 ألف سهم (أسهم خزينة) يوم 18 يونيو الماضي، من خلال بورصة البحرين ليرتفع بذلك مجموع أسهم الخزينة من 320.3 ألف سهم إلى 520.3 ألف سهم (0.364% من الأسهم الصادرة).