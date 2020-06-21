شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 10716 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 1621 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 12247 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 4096 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 1317 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2071 نقطة.
وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العربية وبولفار للغزل والنسيج-يونيراب، ليسيكو مصر، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، شارم دريمز للاستثمار السياحي.
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