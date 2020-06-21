شكرا لقرائتكم خبر عن ازدهار عمليات التصدير تدفع صادرات للتحول للربحية خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 0.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 8.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.
وحققت الشركة تراجعاً في الخسائر التشغيلية إلى 1.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى ازدهار عمليات التصدير لمنتجات المواد الغذائية والمواد البلاستيكية، وكذلك ارتفاع الإيرادات الاخرى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للعام 2019، بالإضافة إلى إنخفاض المصروفات العمومية والإدارية.
وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 11.3 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 18.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن صادرات حققت صافي خسارة بلغ 12.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 6.4 مليون ريال في 2018.
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