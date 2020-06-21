شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الأرضية تتكبد 51.5 مليون ريال خسائر بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 51.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 105.8 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى تعليق الرحلات الدولية والداخلية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بسبب جائحة COVID-19 والتي كان لها تأثير مباشر أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 15.9%، والتي أثرت أيضاً سلبياً على ارتفاع مخصصات الذمم المدينة بمقدار 47 مليون ريال.

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وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 8.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 105.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وتراجعت المبيعات إلى 512.2 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 609.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح 423.4 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 368.4 مليون ريال في العام 2018.